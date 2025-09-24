ABS et Persona AI s’associent pour intégrer la robotique humanoïde dans les chantiers navals, améliorant ainsi la sécurité et la productivité

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Une collaboration révolutionnaire visant à développer des technologies d’inspection pour la plateforme de robots humanoïdes de Persona AI, qui améliore la productivité et la sécurité dans les chantiers navals, a été officialisée aujourd’hui avec la signature d’un protocole d’accord entre ABS et Persona AI.

Cette initiative se concentrera sur l’adaptation des robots humanoïdes de Persona AI, basés en partie sur la technologie des mains robotiques de la NASA, à une série de tâches dans les chantiers navals. Contrairement aux robots industriels traditionnels, les robots humanoïdes sont particulièrement adaptés au fonctionnement dans les chantiers navals conçus pour les travailleurs humains, offrant flexibilité et mobilité dans des espaces complexes, confinés ou ergonomiquement difficiles.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, ABS et Persona AI collaboreront à une série de projets de développement conjoints, en collectant des données pour soutenir la classification pendant la construction des navires.

À terme, cela permettra d’élaborer de nouvelles normes ABS concernant les types et la qualité des données requises pour soutenir les techniques d’inspection numériques et à distance. Ces normes guideront non seulement la conception future des robots, mais aideront également à comprendre comment collecter, évaluer et appliquer les données robotiques à des fins de certification et de conformité.

« ABS est fier d’ouvrir la voie à l’intégration sécurisée des technologies émergentes dans l’industrie maritime », déclare John McDonald, président et directeur de l’exploitation d’ABS. « Cette collaboration avec Persona AI reflète notre engagement en faveur de l’innovation et de la sécurité, alors que nous travaillons à l’établissement de normes et de protocoles qui permettront aux robots humanoïdes d’effectuer des tâches complexes de manière fiable et sécurisée dans les chantiers navals. En combinant une robotique de pointe avec la grande expertise d’ABS en matière de certification et de sécurité, nous contribuons à façonner un avenir plus intelligent et plus sûr pour la construction navale. »

« Il s’agit d’un moment décisif pour l’industrie navale », déclare Nic Radford, directeur général et cofondateur de Persona AI. « Notre partenariat avec ABS, l’autorité mondiale en matière de normes maritimes, démontre que la robotique humanoïde n’est plus un concept lointain, mais qu’elle est en passe de devenir une réalité certifiée, appelée à transformer la manière dont cette industrie construit, innove et rivalise. »

Ce projet tirera parti des investissements considérables réalisés par ABS dans l’évaluation de l’IA des données et de la qualité des données. Une copie du document Vérification et validation des modèles, simulations et jumeaux numériques peut être téléchargée ici.

ABS est un leader mondial dans le soutien au développement et à l’application des innovations technologiques en mer. Plus d’informations sont disponibles ici.

À propos d’ABS

L’ABS, leader mondial des services de classification, s’attache à offrir un avenir plus sûr et plus propre aux industries maritimes et offshore. Depuis plus de 160 ans, l’ABS établit des normes de sécurité et d’excellence et continue d’innover dans les domaines des technologies propres, de la numérisation et de l’intelligence artificielle, en fournissant des services de conseil technique de pointe. Grâce à son réseau mondial d’inspecteurs, d’ingénieurs, de spécialistes en technologie et de personnel de soutien, L’ABS travaille avec les leaders du secteur, notamment ses membres et ses clients à travers le monde, afin d’améliorer la sécurité des performances opérationnelles et l’efficacité grâce à des solutions innovantes pour l’ensemble du cycle de vie des actifs maritimes et offshore.

À propos de Persona AI

Persona Al, une entreprise pionnière dans le domaine de la robotique dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est à la pointe du développement de robots humanoïdes intelligents spécialement conçus pour un large éventail d’applications industrielles. Fondée en 2024, Persona Al s’appuie sur un riche héritage d’expertise, fruit de décennies d’expérience dans la conception de robots sophistiqués destinés à des environnements exigeants, notamment l’exploration spatiale et océanique. Cette expérience inégalée permet à l’entreprise de relever les défis du monde réel en matière de main-d’œuvre grâce à des solutions innovantes et robustes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.personainc.ai.

