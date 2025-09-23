-

总部位于瑞典的全球最大商用车制造商之一选择HCLTech为其提供AI驱动的数字基础服务，续签并扩大原协议

斯德哥尔摩和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech与一家总部位于瑞典哥德堡的世界领先卡车、公交车、建筑设备、船舶及工业发动机制造商和综合运输解决方案提供商今日宣布，双方已续签长期数字化转型协议，并扩大服务范围。

根据新的多年期合同，HCLTech将强化并升级该哥德堡制造商的IT基础设施并改造其数字基础服务。通过利用其生成式AI主导的专有服务转型平台AI Force，HCLTech将提供基于平台的托管服务、超级自动化和全栈可观测性。这些AI驱动的解决方案将支持IT服务的一键式配置，帮助优化运营效率并提升员工和客户体验。HCLTech的解决方案还将通过推进负责任和高效的IT实践，加速客户可持续发展目标的实现。

HCLTech数字基础服务总裁Jagadeshwar Gattu表示：“我们很高兴成为值得信赖的数字化转型合作伙伴，为客户的增长战略做出贡献。我们期待利用全栈技术组合构建面向未来的数字基础。”

HCLTech企业副总裁Pankaj Tagra补充道：“我们很荣幸能继续参与客户的增长历程。此次续约及服务范围扩大体现了我们多年来共同建立的坚实基础。这一战略协议的扩展进一步巩固了HCLTech在全球汽车垂直领域的领导地位，该领域是公司的关键增长领域之一。”

关于 HCLTech

HCLTech是一家跨国科技公司，在60个国家拥有超过22.3万名员工，提供以数字、工程、云和AI为中心的行业领先能力，并由广泛的技术服务和产品组合提供支持。我们与所有主要垂直行业的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、高科技、半导体、电信和媒体、零售和包装消费品以及公共服务等行业提供解决方案。在截至2025年6月的12个月内，公司的合并营收总额为140亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

