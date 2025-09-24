Cloudflare und Coinbase gründen die x402 Foundation

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Coinbase die x402 Foundation gründen will, um die Entwicklung eines offenen Internetstandards für digitale Zahlungen voranzutreiben. Die x402 Foundation wird dazu beitragen, einen neuen Standard zu schaffen, der den Prozess des Sendens und Empfangens von Zahlungen im Internet für Website-Betreiber, Entwickler und Content-Ersteller weltweit vereinfacht. Bald werden Content-Ersteller und Entwickler Zugang zu einem offenen, flexiblen Standard haben, der es ihnen ermöglicht, Zahlungsanforderungen und -antworten zu kommunizieren – unabhängig von der geografischen Lage, der Währung oder der Zahlungsmethode.

Das Internet benötigt eine einfache Möglichkeit für Entwickler, APIs, Modellkontextprotokolle, Agenten und mehr zu monetarisieren – die neuen Technologien, die das Internet in gleicher Weise prägen werden wie Apps und Mobilgeräte im letzten Jahrzehnt. Obwohl die HTTP-Antwort 402 „Payment Required” (Zahlung erforderlich) bereits seit Jahrzehnten existiert, hat die fehlende Standardisierung ihre breite Einführung verhindert. Herkömmliche Zahlungssysteme sind komplex, langsam und an bestimmte Regionen und Währungen gebunden, was die Einführung von Mikrozahlungen behindert hat. Ein standardisiertes Protokoll für internetbasierte Zahlungen wird es den Parteien erleichtern, Zahlungen ohne Unterschiede in Bezug auf Region, Währung oder Formatierung zu senden und zu empfangen..

„Coinbase verdient große Anerkennung dafür, dass es die Arbeit am x402-Protokoll aufgenommen hat, und wir freuen uns, mit ihnen an unserer gemeinsamen Vision einer neutralen Grundlage zusammenzuarbeiten”, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Die Kernprotokolle des Internets wurden schon immer von einer unabhängigen Governance vorangetrieben. Deshalb sind wir stolz darauf, mit Coinbase zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass x402 denselben Weg einschlägt, da es wahrscheinlich zu einem Kernprotokoll für den agentenbasierten Handel werden wird.“

„Coinbase beschäftigt sich seit 2015 mit Internet-Zahlungsstandards, und nun ist die Technologie endlich da“, sagte Erik Reppel, Head of Engineering für die Coinbase Developer Platform. „Agentischer Handel ist eine einmalige Gelegenheit, um zu überdenken, wie Werte online bewegt werden. Die x402 Foundation wird dabei helfen, die Grundlagen dafür zu schaffen.“

Die x402 Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, einen einheitlichen, offenen Standard für „Internet-native Währungen“ zu etablieren. Das Ziel ist es, eine standardisierte Methode für die Kommunikation von Zahlungsanforderungen und -antworten bereitzustellen, die es den Parteien erleichtert, Zahlungen unabhängig von ihrem Standort, der verwendeten Währung oder der Zahlungsmethode (z. B. Kreditkarten, Kryptowährungen oder andere Methoden) zu senden und zu empfangen. Ein standardisiertes Format ermöglicht es jedem, der etwas im Internet monetarisieren möchte – darunter Entwickler, die Gebühren für den API-Zugang erheben, Urheber, die Gebühren für den Zugang zu Inhalten erheben, oder ein Agent, der autonom für etwas bezahlt –, dies auf einfache Weise zu tun. Standardisierung bedeutet, dass jeder, der eine 402-Antwort „Zahlung erforderlich“ erhält, die Anfrage leicht interpretieren kann.

