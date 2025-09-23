Uno de los fabricantes de vehículos comerciales más grandes del mundo, con sede en Suecia, elige a HCLTech para sus servicios de fundamentos digitales con tecnología de IA, en lo que representa una renovación y una ampliación del acuerdo original

ESTOCOLMO y NOIDA (India)--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una empresa de tecnología líder global, y uno de los fabricantes de camiones, autobuses, equipos de construcción, motores marítimos e industriales, y soluciones de transporte integrales más importantes del mundo, con sede en Gotemburgo (Suecia), anunció hoy la renovación de su prolongado acuerdo de transformación digital con un alcance ampliado de los servicios.

En el marco de un nuevo contrato plurianual, HCLTech mejorará y modernizará la infraestructura de TI del fabricante con sede en Gotemburgo y transformará sus servicios de fundamentos digitales. Al aprovechar su plataforma de transformación de servicios patentada con tecnología de IA generativa, AI Force, HCLTech ofrecerá servicios administrados de plataforma, hiperautomatización y observabilidad de pila completa.

