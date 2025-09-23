-

總部位於瑞典的全球最大商用車製造商之一選擇HCLTech為其提供AI驅動的數位基礎服務，續簽並擴大原協議

斯德哥爾摩和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的科技公司HCLTech與一家總部位於瑞典哥特堡的世界領先卡車、公車、建築設備、船舶及工業引擎製造商和綜合運輸解決方案供應商今日宣布，雙方已續簽長期數位化轉型協議，並擴大服務範圍。

根據新的多年期合約，HCLTech將強化並升級該哥特堡製造商的IT基礎設施並改造其數位基礎服務。透過利用其生成式AI主導的專有服務轉型平台AI Force，HCLTech將提供以平台為基礎的代管服務、超級自動化和全堆疊可檢視性。這些AI驅動的解決方案將支援IT服務的一鍵式設定，協助實現營運效率最佳化並提升員工和客戶體驗。HCLTech的解決方案還將透過推進負責任和高效的IT實務，加快客戶永續發展目標的達成。

HCLTech數位基礎服務總裁Jagadeshwar Gattu表示：「我們很高興成為值得信賴的數位化轉型合作夥伴，為客戶的成長策略貢獻力量。我們期待利用全堆疊技術組合建構適用於未來需求的數位基礎。」

HCLTech企業副總裁Pankaj Tagra補充說道：「我們很榮幸能繼續參與客戶的成長歷程。此次續約及服務範圍擴大體現了我們多年來共同建立的堅實基礎。這一策略協議的擴充進一步鞏固了HCLTech在全球汽車垂直領域的領導地位，該領域是公司的關鍵成長領域之一。」

關於 HCLTech

HCLTech是一家全球性科技公司，在60個國家擁有超過22.3萬名員工，提供以數位、工程、雲端運算和AI為中心的業界首屈一指的能力，並由廣泛的技術服務和產品組合提供支援。我們與所有主要垂直產業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、高科技、半導體、電信和媒體、零售和消費性包裝商品以及公共服務等產業提供解決方案。在截至2025年6月的12個月內，公司的合併營收總額為140億美元。如欲瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪hcltech.com

