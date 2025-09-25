-

Hanshow versterkt het globale ecosysteem door met Glintt Life en shopreme samen te werken om smart retaildigitalisatie te bevorderen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een internationale leider in digitale retailoplossingen, verdiept haar globale ecosysteem via strategische samenwerkingen die lokale marktexpertise met geavanceerde retailtechnologie verbinden. De recente partnerschappen brengen Glintt — een grootmacht op gebied van technologie en distributie in de Iberische apotheeksector — en shopreme, een vooraanstaande aanbieder van self-checkout en smart-cart oplossingen, bijeen. In plaats van op te treden als parallelle initiatieven, zijn deze relaties gestoeld op één architectuur die digitale prijsbepaling, in-store media, checkout-innovatie en sectorspecifieke workflows met elkaar verbindt om smart retaildigitalisatie op schaal te versnellen.

Via haar bedrijven Pulso en Consoft, die instaan voor de apotheekbeheersoftware Nixfarma en Farmatic, verbindt Glintt Life meer dan 12.000 apotheken in heel Spanje met platformen die voorschriften, logistiek en services ondersteunen.

Industry:

Hanshow

