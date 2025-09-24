Andersen Consulting udvider sine teknologiske kapaciteter med Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kapaciteter inden for teknologisk transformation gennem en ny samarbejdsaftale med Indigo, der er et specialiseret konsulentfirma med hovedsæde i Portugal, og som er kendt for sin ekspertise i at implementere digitale strategier ved hjælp af lavkode og kunstig intelligens.

Under ledelse af Managing Partner Frederico Mangas har Indigo etableret sig som en betroet rådgiver for virksomheder, der står over for komplekse digitale transformationsrejser. Konsulentfirmaet anvender lavkode-teknologi – særligt OutSystems-platformen – til at udvikle samarbejdsorienterede web- og mobilapplikationer, AI-drevne løsninger og forretningskritiske systemer på tværs af forskellige sektorer. Indigo er kendt for sin hurtige og fleksible leverancemodel og integrerer sig gnidningsfrit i kundernes økosystemer. Virksomheden optimerer eksisterende aktiver og muliggør samtidig nye applikationer og processer, der udvider og forbinder brugeroplevelsen på tværs af systemer. Virksomhedens services dækker hele transformationsrejsen – fra idéudvikling og UX-design til implementering, support og løbende optimering – alt sammen med en pragmatisk tilgang, der fokuserer på konkrete og målbare forretningsresultater.

"Hos Indigo er vores mål at bygge bro mellem strategi og eksekvering gennem intelligente digitale løsninger, der hjælper vores kunder med at tilpasse sig, skalere og innovere," sagde Frederico. "Vi kombinerer teknisk ekspertise med en stærk forretningsforståelse og hjælper organisationer med at omsætte ambitioner til konkrete resultater. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at forstærke denne effekt og bidrage med vores ekspertise til transformationsinitiativer på globalt plan."

"Indigos specialisering inden for lavkode og AI-drevet udvikling tilfører en værdifuld dimension til vores teknologiske transformationskapaciteter," siger Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Frederico og hans team bidrager med en skarp og leveringsorienteret tilgang, der matcher vores fokus på at skabe målbare resultater for kunderne gennem teknologi."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af services inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for konsulenttjenester, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og virksomhedsrådgivning via en global platform med mere end 20.000 fagfolk verden over og en tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

