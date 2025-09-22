TII v Abú Dhabí a společnost NVIDIA spouští první společnou výzkumnou laboratoř NVAITC pro umělou inteligenci a robotiku na Blízkém východě
TII v Abú Dhabí a společnost NVIDIA spouští první společnou výzkumnou laboratoř NVAITC pro umělou inteligenci a robotiku na Blízkém východě
Průkopnický výzkum a vývoj v oblasti humanoidů a robotiky s integrací umělé inteligence nové generace
ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Technologický inovační institut (TII), aplikovaná výzkumná pobočka Rady pro výzkum pokročilých technologií (ATRC) v Abu Dhabi, spojil síly se společností NVIDIA, světovým lídrem v oblasti akcelerovaného výpočtu a umělé inteligence, a založil první společnou laboratoř na Blízkém východě zaměřenou na umělou inteligenci a robotiku. Tato přelomová spolupráce vytváří první centrum svého druhu v regionu pro vývoj modelů umělé inteligence nové generace, robotických platforem a humanoidních technologií, které urychlí inovace napříč odvětvími.
Oznámení o založení společné laboratoře TII-NVAITC (NVIDIA AI Technology Center) pro umělou inteligenci a robotiku bylo učiněno během slavnostního podpisu smlouvy v sídle TII v Abú Zabí, kterého se zúčastnili vedoucí představitelé obou organizací. Dohodu podepsali Dr. Najwa Aaraj, generální ředitel TII, a Marc Domenech, regionální ředitel pro podnikání – region META ve společnosti NVIDIA, přičemž přítomní byli J.E. Abu Shahaba, generální ředitel ATRC, J.E. Abdulaziz Al Dosari, výkonný ředitele podpůrných služeb v ATRC, John Josephakis, globální viceprezident pro prodej a obchodní rozvoj v oblasti HPC/superpočítačů ve společnosti NVIDIA, a Simon See, globální ředitel NVIDIA AI Technology Centre ve společnosti NVIDIA, což představuje milník v oblasti umělé inteligence a robotiky ve Spojených arabských emirátech.
Díky této spolupráci se Abú Zabí dostává do čela aplikované umělé inteligence, což je v souladu s dlouhodobou strategií emirátu zaměřenou na posílení technologické suverenity a utváření budoucnosti inteligentních autonomních systémů. Podtrhuje to také rostoucí roli Spojených arabských emirátů jako globálního lídra v oblasti umělé inteligence a robotiky – což zdůrazňuje nedávné partnerství mezi USA a SAE v oblasti urychlení umělé inteligence – a staví zemi do pozice významného přispěvatele do globálního ekosystému robotiky v době, kdy se schopnosti umělé inteligence rychle vyvíjejí.
„Tato spolupráce se společností NVIDIA představuje významný krok k vytvoření robotických systémů vylepšených umělou inteligencí, které jsou schopné uvažovat, přizpůsobovat se a jednat v komplexních prostředích,“ uvedla Najwa Aaraj, generální ředitelka TII. „Kombinací našich pokročilých robotických platforem s výkonnými modely umělé inteligence a výpočetním výkonem urychlujeme konvergenci vnímání, řízení a jazyka a vytváříme tak základ pro novou éru inteligentních strojů.“
Společná laboratoř TII-NVAITC Joint Lab bude integrovat akcelerované výpočetní platformy a odborné znalosti společnosti NVIDIA s multidisciplinárním výzkumem TII v oblasti umělé inteligence, robotiky, autonomních systémů a vysoce výkonného výpočetního výkonu. Jedná se o první laboratoř společnosti NVAITC založenou na Blízkém východě, což představuje významný milník pro tento region. Společně budou obě organizace urychlovat vývoj inteligentních systémů s reálnými aplikacemi – posouvat oblast fyzické umělé inteligence prostřednictvím ztělesněných modelů umělé inteligence, nejmodernější robotiky a humanoidních stacků a hardwaru navrženého pro robotické systémy v reálném čase. Výzkum se bude týkat robotického učení a řízení v měřítku, jakož i vývoje a integrace velkých jazykových modelů, včetně rodiny AI modelů Falcon od TII – mezi nimiž jsou první a největší modely umělé inteligence na Středním východě.
„Zahájení činnosti TII-NVAITC pro umělou intelingenci a robotiku znamená novou kapitolu v naší globální síti NVAITC. Spoluprací s TII v Abú Dhabí poprvé rozšiřujeme působnost těchto center na robotiku na Blízkém východě a pomáháme výzkumným pracovníkům a inovátorům urychlit průlomy, které budou utvářet budoucnost inteligentních systémů,“ řekl Carlo Ruiz, viceprezident pro podniková řešení a operace EMEA ve společnosti NVIDIA.
Tato nová laboratoř je součástí širší strategie TII zaměřené na rozvoj aplikované umělé inteligence a robotiky, které mají reálný dopad. Jejím jádrem je závazek k otevřené inovaci a globální výměně znalostí, přičemž TII a společnost NVIDIA spolupracují na výzkumu, open-source iniciativách a vzájemném učení prostřednictvím globální komunity společnosti NVAITC. Laboratoř také staví na stávajících modulárních robotických platformách TII a v praxi ověřených komponentách, včetně robotických ramen a doručovacích psů, a upřednostňuje výzkum založený jak na technické dokonalosti, tak na praktické připravenosti.
Zdroj: AETOSWire
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
Jinan Warrayat,
+971504713552, jinan.warrayat@tii.ae
tii@edelman.com