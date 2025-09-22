アブダビのTIIとNVIDIAが、中東初となる「AI & ロボティクス」NVAITC研究所を共同設立

アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アブダビ先端技術研究評議会（ATRC）の応用研究部門であるテクノロジー・イノベーション・インスティテュート（TII）は、アクセラレーテッド・コンピューティングとAIの世界的リーダーであるNVIDIAと提携し、中東初となる人工知能とロボティクスの両分野に特化した共同研究所を設立しました。この画期的な協業により、地域で初となる拠点が設立され、次世代AIモデル、ロボティクス・プラットフォーム、そしてヒューマノイド技術の開発が進められ、産業全体にわたりイノベーションを加速させます。

「TII-NVAITC（NVIDIA AIテクノロジーセンター）AI・ロボティクス共同研究所」の設立は、アブダビのTII本部で行われた調印式で発表され、両組織の幹部が一堂に会しました。この合意書には、TIIの最高経営責任者（CEO）であるナジワ・アアラジ博士と、NVIDIAのエンタープライズ部門META地域担当地域統括部長であるマーク・ドメネク氏が署名しました。調印式には、ATRCのシャハブ・アブ・シャハブ事務局長、ATRCのサポートサービス担当エグゼクティブ・ディレクターであるアブドゥルアジーズ・アル・ドサリ、NVIDIAのHPC/スーパーコンピューティング担当グローバル営業・事業開発担当バイスプレジデントであるジョン・ジョセファキス氏、そしてNVIDIA AIテクノロジーセンター・グローバル責任者のサイモン・シー氏が出席し、アラブ首長国連邦（UAE）のAIおよびロボティクス分野の歩みにおける画期的な瞬間となりました。

この協業により、アブダビは応用AI分野の最前線に立ち、技術的主権を推進し、知的自律型システムの未来を形作るという首長国の長期戦略と一致します。これは、最近発表された米国・UAE AI加速パートナーシップ（US–UAE AI Acceleration Partnership）にも示されているように、この取組はUAEがグローバルなAIおよびロボティクス分野におけるリーダーとしての役割を強めていることを強調するとともに、AIの能力が急速に進化する現在、同国を世界のロボティクス・エコシステムにおける主要な貢献者として位置づけます。

「NVIDIAとのこの協業は、複雑な環境において推論・適応・行動が可能なAI強化型ロボティクスシステムの構築に向けた大きな一歩です」と、TIIの最高経営責任者（CEO）であるナジワ・アアラジ博士は述べています。「私たちの先進的なロボティクス・プラットフォームに強力なAIモデルとコンピューティングを組み合わせることで、認識、制御、そして言語の融合を加速させ、知能機械の新時代の礎を築いています。」

TII-NVAITC共同研究所は、NVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォームと専門知識を、TIIのAI、ロボティクス、自律型システム、高性能コンピューティングに関する学際的研究と統合します。これは中東で初めて設立されるNVAITC研究所であり、地域にとって大きなマイルストーンとなります。両組織は協力して、実世界で応用可能なインテリジェント・システムの開発を加速させます。具体的には、エンボディードAIモデル、最先端のロボティクスおよびヒューマノイドスタック、リアルタイム・ロボティック・システム向けに設計されたハードウェアを通じて、フィジカルAIの分野を推進します。研究は、ロボット学習と制御の大規模化に加え、中東初かつ最大規模となるAIモデルをはじめとするTIIのFalconファミリーを含む大規模言語モデルの開発と統合にも及びます。

「TII-NVAITC AI・ロボティクス共同研究所の設立は、当社のグローバルNVAITCネットワークにおける新たな章を開くものです。アブダビのTIIと協力することで、中東で初めてこれらのセンターの領域をロボティクスに拡大し、研究者やイノベーターがインテリジェント・システムの未来を形作る革新を加速できるよう支援します」と、NVIDIAのエンタープライズ・ソリューション&オペレーションズEMEA（欧州・中東・アフリカ）担当バイスプレジデントであるカルロ・ルイスは述べています。

この新しい研究所は、現実世界で成果を生み出す応用AIとロボティクスを推進するTIIの広範な戦略の一環です。その中核には、オープン・イノベーションとグローバルな知識交流への確固たるコミットメントがあり、TIIとNVIDIAは研究、オープンソースの取り組み、そしてグローバルNVAITCコミュニティを通じたクロスネットワークでの知見共有において協力していきます。また、この研究所は、TIIが既に保有するモジュール式ロボティクス・プラットフォームや、ロボットアーム、配送ロボット犬といった実証済みのコンポーネントを基盤とし、研究においては技術的卓越性と実用性を優先しています。

出典： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。