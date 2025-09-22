TII di Abu Dhabi e NVIDIA lanciano il primo laboratorio congiunto di ricerca NVAITC "AI & Robotics" del Medio Oriente

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Il Technology Innovation Institute (TII, Istituto per l'innovazione tecnologica), la divisione di ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC, Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata) di Abu Dhabi, ha avviato una collaborazione con NVIDIA, il leader mondiale nel calcolo accelerato e nell'AI, per lanciare il primo Joint Lab (Laboratorio congiunto) del Medio Oriente dedicato sia all'intelligenza artificiale che alla robotica. Questa collaborazione storica crea il primo polo nel suo genere nella regione per sviluppare modelli di AI di prossima generazione, piattaforme robotiche e tecnologie umanoidi che accelereranno l'innovazione in vari settori.

L'annuncio del TII-NVAITC Joint Lab (NVIDIA AI Technology Center) per l'AI e la robotica è stato fatto durante una cerimonia per la firma tenutasi presso la sede centrale del TII ad Abu Dhabi, che ha radunato leader senior da entrambe le organizzazioni. L'accordo è stato firmato dalla Dott.ssa Najwa Aaraj, CEO di TII e Marc Domenech, Direttore Regionale, Aziende – Regione META per NVIDIA, alla presenza di Sua Eccellenza Shahab Abu Shahab, Direttore Generale di ATRC, Sua Eccellenza Abdulaziz Al Dosari, Direttore Esecutivo dei Servizi di assistenza di ATRC, John Josephakis, VP globale di Vendite e Sviluppo commerciale per HPC/Supercomputing di NVIDIA, e Simon See, Responsabile globale del Centro tecnologico di AI di NVIDIA presso NVIDIA, segnando un traguardo storico nel percorso dell'AI e della robotica degli EAU.

La collaborazione posiziona Abu Dhabi all'avanguardia dell'AI applicata, allineandosi con la strategia a lungo termine dell'emirato per promuovere la sovranità tecnologica e definire il futuro dei sistemi autonomi intelligenti. Sottolinea inoltre il ruolo crescente degli EAU come leader globale nell'AI e nella Robotica, evidenziato dalla recente Partnership tra Stati Uniti e EAU per l'accelerazione – e posiziona il Paese come importante contributore all'ecosistema globale della robotica in un periodo in cui le capacità dell'AI si stanno evolvendo rapidamente.

“Questa collaborazione con NVIDIA segna un passaggio importante per la creazione di sistemi di robotica potenziati dall'AI in grado di ragionare, adattarsi e agire in contesti complessi”, ha spiegato la Dott.ssa Najwa Aaraj, CEO di TII. “Unendo le nostre piattaforme robotiche all'avanguardia e i modelli di AI e di calcolo potenti, stiamo accelerando la convergenza della percezione, del controllo e del linguaggio, gettando le basi di una nuova era di macchine intelligenti”.

Il TII-NVAITC Joint Lab integrerà le piattaforme di calcolo accelerato e le competenze di NVIDIA con la ricerca multidisciplinare di TII nell'AI, nella robotica, nei sistemi autonomi e nel calcolo dalle alte prestazioni. Si tratta del primo laboratorio NVAITC creato nel Medio Oriente: un traguardo significativo per la regione. Insieme, le due organizzazioni accelereranno lo sviluppo di sistemi intelligenti con applicazioni del mondo reale, promuovendo il settore dell'AI fisica attraverso modelli integrati di AI, robotica all'avanguardia e stack umanoidi, e hardware progettato per sistemi robotici in tempo reale. La ricerca comprenderà l'apprendimento robotico e il controllo su scala, oltre allo sviluppo e all'integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni, tra cui la famiglia Falcon di TII di modelli AI, compresi i primi e più grandi modelli di AI nel Medio Oriente.

“Il lancio del TII-NVAITC per l'AI e la Robotica segna un nuovo capitolo nella nostra rete NVAITC globale. Collaborando con TII ad Abu Dhabi, stiamo espandendo la portata di questi centri nella robotica per la prima volta nel Medio Oriente, aiutando i ricercatori e gli innovatori ad accelerare le scoperte che daranno forma al futuro dei sistemi intelligenti”, ha commentato Carlo Ruiz, Vicepresidente - Soluzioni e operazioni aziendali per l'EMEA di NVIDIA.

Questo nuovo laboratorio forma part della più ampia strategia di TII di promuovere l'AI applicata e la robotica che attuano un impatto sul mondo reale. Alla base c'è un impegno verso l'innovazione aperta e lo scambio globale di conoscenze, con TII e NVIDIA che collaborano alla ricerca, a iniziative open-source e apprendimento in tutta la rete attraverso la comunità globale NVAITC. Il laboratorio inoltre si basa sulle piattaforme robotiche modulari esistenti di TII e sulle componenti testate sul campo, compresi braccia robotiche e cani che effettuano consegne, dando la priorità alla ricerca fondata sia sull'eccellenza tecnica che sulla preparazione pratica.

Fonte: AETOSWire

