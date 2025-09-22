Instytut TII z Abu Zabi i NVIDIA uruchamiają pierwsze na Bliskim Wschodzie wspólne laboratorium badawcze NVAITC poświęcone sztucznej inteligencji i robotyce

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Instytut Innowacji Technologicznych (TII), jednostka zajmująca się badaniami stosowanymi przynależąca do Rady ds. Zaawansowanych Technologii (ATRC) w Abu Zabi, połączył siły z firmą NVIDIA, światowym liderem w dziedzinie przyspieszonych obliczeń i sztucznej inteligencji. Razem organizacje te uruchomiły pierwsze na Bliskim Wschodzie wspólne laboratorium poświęcone sztucznej inteligencji i robotyce. Ta przełomowa współpraca doprowadziła do stworzenia pierwszego tego rodzaju centrum w regionie. Będą w nim powstawać modele sztucznej inteligencji nowej generacji, platformy robotyczne i technologie humanoidalne, które przyspieszą innowacje w różnych branżach.

Powstanie wspólnego laboratorium instytutu TII i NVAITC (Centrum Technologicznego NVIDIA poświęconego sztucznej inteligencji) zajmującego się sztuczną inteligencją i robotyką zostało ogłoszone podczas ceremonii podpisania umowy, która odbyła się w siedzibie instytutu TII w Abu Zabi z udziałem kierownictwa obu organizacji. Umowę podpisali dr Najwa Aaraj, dyrektor generalny TII, oraz Marc Domenech, dyrektor regionalny ds. przedsiębiorstw w regionie META w firmie NVIDIA, w obecności Jego Ekscelencji Shahaba Abu Shahaba, dyrektora generalnego ATRC, Jego Ekscelencji Abdulaziza Al Dosariego, dyrektora wykonawczego ds. usług wsparcia w ATRC, Johna Josephakisa, globalnego wiceprezesa ds. sprzedaży i rozwoju biznesowego w dziale HPC/Supercomputing w firmie NVIDIA oraz Simona See, globalnego dyrektora centrum technologii AI w firmie NVIDIA. Podpisanie umowy stanowi kamień milowy w rozwoju sztucznej inteligencji i robotyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Współpraca ta stawia Abu Zabi w czołówce badań nad zastosowaniem sztucznej inteligencji. Jest to zgodne z długoterminową strategią emiratu mającą na celu zwiększenie suwerenności technologicznej i kształtowanie przyszłości inteligentnych systemów autonomicznych. Podkreśla również rosnącą rolę Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, czego wyrazem było niedawne rozpoczęcie partnerstwa między USA i ZEA na rzecz przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji – i czyni ten kraj głównym uczestnikiem globalnego ekosystemu robotyki w czasach, gdy możliwości sztucznej inteligencji szybko rosną.

„Współpraca z firmą NVIDIA stanowi ważny krok w kierunku stworzenia systemów robotycznych wspomaganych sztuczną inteligencją, zdolnych do rozumowania, adaptacji i działania w złożonych środowiskach” – mówi dr Najwa Aaraj, dyrektor generalny instytutu TII. „Łącząc nasze zaawansowane platformy robotyczne z potężnymi modelami sztucznej inteligencji i mocą obliczeniową, przyspieszamy konwergencję percepcji, kontroli i języka, kładąc podwaliny pod nową erę inteligentnych maszyn”.

Wspólne laboratorium TII i NVAITC połączy platformy obliczeniowe NVIDIA z doświadczeniem TII w zakresie badań multidyscyplinarnych nad sztuczną inteligencją, robotyką, systemami autonomicznymi i obliczeniami o wysokiej wydajności. Jest to pierwsze laboratorium NVAITC na Bliskim Wschodzie, co stanowi znaczący kamień milowy dla regionu. Obie organizacje wspólnie przyspieszą rozwój inteligentnych systemów mających praktyczne zastosowania – przyczyniając się do postępu w dziedzinie fizycznej sztucznej inteligencji poprzez wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji, najnowocześniejszych rozwiązań robotycznych i humanoidalnych oraz sprzętu zaprojektowanego z myślą o systemach robotycznych działających w czasie rzeczywistym. Badania będą obejmowały uczenie się i sterowanie robotami na dużą skalę, a także rozwój i integrację dużych modeli językowych, w tym rodziny modeli sztucznej inteligencji Falcon instytutu TII – wśród których są pierwsze i największe modele sztucznej inteligencji na Bliskim Wschodzie.

„Uruchomienie laboratorium TII i NVAITC zajmującego się sztuczną inteligencją i robotyką stanowi nowy rozdział w historii naszej globalnej sieci NVAITC. Dzięki współpracy z TII w Abu Zabi po raz pierwszy rozszerzamy zakres działalności tych centrów o robotykę na Bliskim Wschodzie, pomagając naukowcom i innowatorom w przyspieszeniu przełomowych odkryć, które będą miały wpływ na przyszłość inteligentnych systemów” – wyjaśnia Carlo Ruiz, wiceprezes ds. rozwiązań dla przedsiębiorstw i operacji w regionie EMEA w firmie NVIDIA.

Nowe laboratorium stanowi część szerszej strategii instytutu TII mającej na celu rozwój stosowanej sztucznej inteligencji i robotyki, które mają realny wpływ na świat. Podstawą strategii jest zaangażowanie w otwartą innowacyjność i globalną wymianę wiedzy, w ramach której TII i NVIDIA współpracują w zakresie badań, inicjatyw open source i międzysieciowego uczenia się w ramach globalnej społeczności NVAITC. Laboratorium opiera się również na istniejących modułowych platformach robotycznych TII i sprawdzonych w praktyce komponentach, w tym ramionach robotycznych i czworonożnych robotach dostawczych, priorytetowo traktując badania oparte zarówno na doskonałości technicznej, jak i gotowości do praktycznego zastosowania.

Źródło: AETOSWire

