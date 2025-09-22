Az Abu Dhabiban működő TII és az NVIDIA elindítja a Közel-Kelet első közös „Mesterséges intelligencia és robotika” elnevezésű NVAITC kutatólaboratóriumát

ABU DHABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--A Technológiai Innovációs Intézet (TII), az Abu Dhabi Fejlett Technológiák Kutatótanácsának (ATRC) alkalmazott kutatással foglalkozó ága, összefogott az NVIDIA-val, a gyorsított számítástechnika és a mesterséges intelligencia terén világelsőnek számító vállalattal, hogy közösen elindítsák a Közel-Kelet első, mesterséges intelligenciának és robotikának szentelt laboratóriumát. Ezzel a mérföldkőnek számító együttműködéssel létrejön az első ilyen jellegű, következő generációs mesterségesintelligencia-modellek, robotikai platformok és humanoid technológiák fejlesztésére szakosodott központ a régióban, amely felgyorsítja az innovációt az iparágakban.

A TII-NVAITC (NVIDIA AI Technológiai Központ) Mesterséges intelligencia és robotika közös laboratóriumának bejelentésére a TII Abu Dhabiban található központjában tartott aláírási ceremónián került sor, amelyen mindkét szervezet rangidős vezetői részt vettek. A megállapodást Dr. Najwa Aaraj, a TII vezérigazgatója és Marc Domenech, az NVIDIA vállalati – META régiójának regionális igazgatója írta alá Őexcellenciája, Shahab Abu Shahab, az ATRC vezérigazgatója, Őexcellenciája Abdulaziz Al Dosari, az ATRC támogatási szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, John Josephakis, az NVIDIA HPC/szuperszámítástechnika globális értékesítési és üzletfejlesztési alelnöke, valamint Simon See, az NVIDIA AI Technológiai Központjának globális vezetője jelenlétében, amely mérföldkőnek számít az Egyesült Arab Emírségek mesterséges intelligencia és robotika terén végzett fejlesztéseit illetően.

Ez az együttműködés Abu Dhabit az alkalmazott mesterséges intelligencia élvonalába helyezi, összhangban az emirátus hosszú távú stratégiájával a technológiai szuverenitás előmozdítása, illetve az intelligens autonóm rendszerek jövőjének alakítása érdekében. Emellett hangsúlyozza, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyre növekvő szerepet tölt be a globális mesterséges intelligencia (AI) és robotika vezetőjeként – amit a nemrégiben megkötött US–UAE AI Acceleration Partnership (USA-Egyesült Arab Emírségek MI Gyorsítási Partnersége) is kiemelt, – és az országot a globális robotikai ökoszisztéma egyik fő hozzájárulójává teszi egy olyan időszakban, amikor a mesterségesintelligencia-képességek gyorsan fejlődnek.

„Ez az NVIDIA-val való együttműködés hatalmas előrelépést jelent a komplex környezetben való gondolkodásra, alkalmazkodásra és cselekvésre képes, mesterséges intelligenciával támogatott robotikai rendszerek kiépítésében"- árulta el Dr. Najwa Aaraj, a TII vezérigazgatója. „Fejlett robotikai platformjaink nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modellekkel és számítástechnológiával való ötvözésével felgyorsítjuk az érzékelés, az irányítás és a nyelv konvergenciáját – megalapozva az intelligens gépek új korszakát.”

A TII-NVAITC közös laboratóriuma az NVIDIA gyorsított számítástechnikai platformjait és szakértelmét a TII mesterséges intelligencia, robotika, autonóm rendszerek és nagy teljesítményű számítástechnika területén végzett multidiszciplináris kutatásaival fogja ötvözni. Ez az első Közel-Keleten megalapított NVAITC laboratórium, amely jelentős mérföldkőnek számít a régióban. Együttesen, a két szervezet valós alkalmazásokkal gyorsítja majd az intelligens rendszerek fejlesztését – előmozdítva a fizikai mesterséges intelligencia területét a megtestesült AI-modellek, a legkorszerűbb robotika és humanoid rendszerek, valamint a valós idejű robotrendszerekhez tervezett hardverek révén. A kutatás a robotikus tanulásra és vezérlésre, valamint a nagy nyelvi modellek fejlesztésére és integrációjára is kiterjed, beleértve a TII Falcon AI-modellcsaládját – köztük a Közel-Kelet első és legnagyobb AI-modelljeit is.

„A mesterséges intelligencia és robotika területén működő TII-NVAITC elindítása új fejezetet nyit globális NVAITC hálózatunkban. Az Abu Dhabiban található TII-vel való együttműködéssel, a Közel-Keleten első ízben bővítjük ki ezeknek a központoknak a hatókörét a robotika területére - segítve a kutatókat és az innovátorokat az intelligens rendszerek jövőjét alakító áttörések felgyorsításában” – mondta el Carlo Ruiz, az NVIDIA vállalati megoldásokért és műveletekért felelős EMEA alelnöke.

Ez az új labor a TII szélesebb körű stratégiájának részét képezi a valós hatást kiváltó alkalmazott mesterséges intelligencia és robotika előmozdítása érdekében. Középpontjában a nyílt innováció és a globális tudáscsere iránti elkötelezettség áll, és a globális NVAITC közösségen keresztül a TII és az NVIDIA együttműködik a kutatás, a nyílt forráskódú kezdeményezések, valamint a hálózatokon átívelő tanulás terén. A laboratórium a TII meglévő moduláris robotikai platformjaira és terepen tesztelt komponenseire, többek között a robotkarokra és a szállító kutyákra is épít, előnyben részesítve a műszaki kiválóságon és a gyakorlati felkészültségen alapuló kutatásokat.

Forrás: AETOSWire

