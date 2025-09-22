Le Beurre d’arachide Kraft consolide son engagement communautaire au Québec en faisant un don à la Fondation du CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--le Beurre d’arachide Kraft, un classique canadien et favori des familles d’ici depuis les années 1960, annonce aujourd’hui son engagement à verser 500 000 $ au cours des cinq prochaines années à la Fondation du CHU Sainte-Justine. Ce don a pour but de soutenir un nouveau projet pilote visant à évaluer le potentiel d’une intervention précoce en cas d’allergie grâce à un traitement supervisé à la maison. Le projet sera chapeauté par le CHU Sainte-Justine, le plus grand hôpital universitaire mère-enfant au Canada et l’un des principaux centres pédiatriques en Amérique du Nord.

Alors qu’on estime que les allergies alimentaires touchent environ 75 000 enfants dans les écoles au Québec1, cette initiative souhaite joindre les familles plus tôt, soit durant la petite enfance, un stade où une intervention est davantage efficace. En offrant des soins plus tôt, ce programme a pour but de réduire les longs temps d’attente pour consulter un spécialiste et d’offrir un accès aux soins à plus d’enfants, afin qu’ils puissent enfin vivre sans crainte de réactions allergiques alimentaires.

« Notre beurre d’arachide est fièrement fabriqué dans notre usine ultramoderne de Mont-Royal, au Québec, et nous sommes engagés envers cette communauté, non seulement en y préparant nos produits de première qualité, mais aussi en développant des partenariats significatifs, a affirmé Simon Laroche, Président de Kraft Heinz Canada. Nous croyons que nourrir les familles n’est pas qu’une simple question d’alimentation. C’est pourquoi nous sommes fiers d’établir un partenariat avec le CHU Sainte-Justine pour aider à faire avancer les soins précoces en matière d’allergies, grâce à des recherches et des prestations de soins innovantes qui peuvent améliorer la qualité de vie des familles touchées par les allergies alimentaires. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Kraft Heinz Canada pour leur généreux soutien, a affirmé Delphine Brodeur, Présidente et Directrice Générale de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Ce projet nous rapproche d’un modèle de soins plus inclusif permettant une intervention plus précoce auprès de tous les enfants, peu importe leur origine et leur lieu de résidence dans la province. Il s’agit d’une étape importante vers une nouvelle façon d’aborder les allergies et l’obtention de résultats plus concluants pour les générations à venir. »

Le Beurre d’arachide Kraft répand la bonne humeur dans les foyers québécois et canadiens depuis des décennies. Ce don vient consolider le lien durable qu’elle entretient avec la province et son engagement à offrir du soutien aux familles aux prises avec des allergies alimentaires.

Tourné vers l’avenir, le Beurre d’arachide Kraft développe activement de nouveaux produits conçus spécialement pour les Canadiens. « Comme marque de beurre d’arachide préférée des Canadiens2, nous prenons cette relation de confiance à cœur, a ajouté Monsieur Laroche. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de combler les Canadiens et nous avons hâte de lancer en 2026 des produits novateurs qui enrichiront la catégorie. »

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

L’héritage de Kraft Heinz Canada remonte à plus d’un siècle, en 1903, lorsque James Lewis Kraft, de Stevensville, en Ontario, a commencé à vendre du fromage à partir d’une calèche. Heinz Canada a ensuite été fondée en 1909 à Leamington, en Ontario, avec comme premiers produits des cornichons provenant de producteurs locaux. À la suite de la fusion en 2015 entre Kraft Foods Group et H.J. Heinz Company, Kraft Heinz Canada est devenue une filiale de la nouvelle société Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC). Devenue la deuxième plus grande entreprise d’aliments et de boissons au pays, les produits emblématiques de Kraft Heinz Canada, comme le Beurre d’arachide Kraft, le Ketchup Heinz, le KD, le Fromage à la crème Philadelphia, la Vinaigrette Renées, le Jell-O, la Sauce Classico, le Kool-Aid et le Café Maxwell House, se retrouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens.

Kraft Heinz Canada mène une transformation inspirée par la mission globale de Kraft Heinz, Rendre la vie délicieuse, en créant des moments mémorables dans les communautés grâce à des initiatives locales telles que Place aux Jeux et Kraft Hockeyville, tout en soutenant les banques alimentaires à travers le Canada du Projet Garde-manger de Kraft Heinz. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leur famille. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur.