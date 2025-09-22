Abou Dhabi : le TII et NVIDIA lancent le tout premier laboratoire conjoint ‘IA et Robotique’ NVAITC au Moyen-Orient

Abou Dhabi, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le Technology Innovation Institute (TII), le pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées d'Abou Dhabi (ATRC), annonce une alliance stratégique avec NVIDIA, le leader mondial du calcul accéléré et de l’intelligence artificielle, pour inaugurer le tout premier laboratoire conjoint au Moyen-Orient dédié à l’IA et à la robotique. Cette initiative pionnière marque une étape déterminante dans le paysage technologique régional : elle donne naissance à un hub unique en son genre, conçu pour propulser le développement de modèles d’intelligence artificielle de nouvelle génération, de plateformes robotiques avancées et de technologies humanoïdes de pointe. Au-delà de son caractère inédit, cette collaboration vise à accélérer l’innovation à travers une multitude de secteurs.

L’annonce du laboratoire conjoint TII–NVAITC (NVIDIA AI Technology Center) pour l’IA et la robotique s’est déroulée lors d’une cérémonie de signature organisée au siège du TII à Abou Dhabi, réunissant les hauts responsables des deux organisations. L’accord a été signé par la Dre Najwa Aaraj, Directrice générale de TII, et Marc Domenech, Directeur régional Enterprise – région META chez NVIDIA, en présence de : S.E. Shahab Abu Shahab, Directeur général de l’ATRC, S.E. Abdulaziz Al Dosari, Directeur exécutif des services de soutien à l’ATRC, John Josephakis, Vice-président mondial des Ventes et du Développement commercial pour le calcul haute performance/superordinateurs chez NVIDIA, et Simon See, Directeur mondial de NVIDIA AI Technology Centre. Cet événement marque une étape clé dans le parcours des Émirats arabes unis en matière d’intelligence artificielle et de robotique.

Cette collaboration place Abou Dhabi à l’avant-garde de l’intelligence artificielle appliquée, en parfaite cohérence avec la stratégie à long terme de l’émirat visant à renforcer sa souveraineté technologique et à façonner l’avenir des systèmes intelligents autonomes. Elle souligne également le rôle croissant des Émirats arabes unis en tant que leader mondial dans les domaines de l’IA et de la robotique – rôle récemment mis en lumière par le partenariat américano-émirati pour l’accélération de l’IA – et positionne le pays comme un acteur clé de l’écosystème mondial de la robotique, à un moment où les capacités de l’intelligence artificielle connaissent une évolution fulgurante.

« Cette alliance stratégique avec NVIDIA constitue une avancée déterminante vers la conception de systèmes robotiques de nouvelle génération, enrichis par l’intelligence artificielle et capables non seulement de raisonner, mais aussi de s’adapter et d’agir avec efficacité dans des environnements complexes », a déclaré la Dre Najwa Aaraj, Directrice générale de TII. « En réunissant la puissance de nos plateformes robotiques avancées et celle des modèles d’IA les plus performants, associée à des capacités de calcul de pointe, nous favorisons une convergence inédite entre perception, contrôle et langage. Nous posons ainsi les fondations d’une ère nouvelle où les machines intelligentes joueront un rôle essentiel dans l’évolution des sociétés et des industries ».

Le laboratoire conjoint TII–NVAITC intégrera les plateformes de calcul accéléré et l’expertise de NVIDIA avec les recherches multidisciplinaires de TII en intelligence artificielle, robotique, systèmes autonomes et calcul haute performance. Il s’agit du tout premier laboratoire NVAITC créé au Moyen-Orient, marquant une étape majeure pour la région. Ensemble, les deux organisations vont accélérer le développement de systèmes intelligents à forte valeur d’application dans le monde réel, en faisant progresser le domaine de l’IA physique grâce à des modèles d’IA incarnée, des solutions robotiques et humanoïdes de pointe, ainsi que des architectures matérielles conçues pour les systèmes robotiques en temps réel. Les recherches porteront notamment sur l’apprentissage et le contrôle robotique à grande échelle, ainsi que sur le développement et l’intégration de grands modèles de langage, dont la famille Falcon développée par le TII – les premiers et plus vastes modèles d’IA du Moyen-Orient.

« Le lancement du laboratoire conjoint TII–NVAITC pour l’IA et la robotique inaugure un nouveau chapitre ambitieux dans l’expansion de notre réseau mondial de NVAITC », a affirmé Carlo Ruiz, Vice-président – Enterprise Solutions et Operations EMEA chez NVIDIA. « En unissant nos forces avec le TII à Abou Dhabi, nous élargissons pour la première fois au Moyen-Orient le périmètre de ces centres à la robotique, ouvrant ainsi la voie à des avancées inédites. Cette collaboration offre aux chercheurs et aux innovateurs une plateforme unique pour accélérer les découvertes majeures qui transformeront l’avenir des systèmes intelligents ».

Ce nouveau laboratoire s’inscrit dans la stratégie globale du TII visant à faire progresser l’IA appliquée et la robotique au service d’un impact concret dans le monde réel. Au cœur de cette démarche se trouve un engagement fort en faveur de l’innovation ouverte et de l’échange de connaissances à l’échelle mondiale, avec une collaboration entre le TII et NVIDIA autour de projets de recherche, d’initiatives open source et d’un apprentissage collaboratif via la communauté mondiale des NVAITC. Le laboratoire s’appuie également sur les plateformes robotiques modulaires existantes du TII et sur des composants éprouvés sur le terrain – tels que des bras robotiques et des robots de livraison – plaçant la priorité sur une recherche alliant excellence technique et maturité opérationnelle, afin de favoriser des solutions prêtes à être déployées dans divers environnements.

