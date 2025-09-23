阿布扎比TII与NVIDIA启动中东首个“人工智能与机器人”NVAITC联合研究实验室

阿布扎比，阿拉伯联合酋长国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）的应用研究机构——技术创新研究院（TII），与全球加速计算和人工智能领导者NVIDIA强强联手，共同创立中东首个专注于人工智能与机器人技术的联合实验室。这一里程碑式的合作将在该地区打造前所未有的创新中心，致力于开发下一代人工智能模型、机器人平台及人形机器人技术，加速各行各业的创新。

TII-NVAITC（NVIDIA人工智能技术中心）人工智能与机器人联合实验室签约仪式在TII阿布扎比总部举行，双方高层代表共同见证这一重要时刻。TII首席执行官Najwa Aaraj博士与NVIDIA中东、土耳其和非洲地区企业业务区域总监Marc Domenech签署合作协议，ATRC总干事Shahab Abu Shahab阁下、ATRC支持服务执行董事Abdulaziz Al Dosari阁下、NVIDIA HPC/超级计算销售与业务发展全球副总裁John Josephakis、NVIDIA全球人工智能技术中心主管Simon See等嘉宾共同出席，本次合作标志着阿联酋人工智能与机器人发展迈入新纪元。

此次合作将阿布扎比推向应用人工智能前沿，契合酋长国推进技术主权、塑造智能自治系统未来的长期战略。在近期美国-阿联酋人工智能加速合作计划推动下，阿联酋日益凸显其全球人工智能与机器人领导者的地位。在人工智能技术飞速演进的时代，这一合作更使该国成为全球机器人生态系统的重要贡献者。

“与NVIDIA的合作标志着我们在构建具备复杂环境推理、适应和行动能力的人工智能增强机器人系统方面迈出重要一步。"TII首席执行官Najwa Aaraj博士表示，“通过将先进机器人平台与强大人工智能模型及算力相结合，我们正加速感知、控制与语言的融合，为智能机器新时代奠定基础。”

TII-NVAITC联合实验室将整合NVIDIA加速计算平台与技术专长，以及TII在人工智能、机器人、自治系统和高性能计算等多学科研究成果。这是在中东设立的首个NVAITC实验室，具有重要地区意义。双方将共同加速具有实际应用价值的智能系统开发——通过具身人工智能模型、尖端机器人及人形机器人技术栈、专为实时机器人系统设计的硬件，推动实体人工智能领域发展。研究范围涵盖大规模机器人学习与控制，以及大语言模型开发与集成，包括TII Falcon人工智能模型系列——中东首个且规模最大的人工智能模型位列其中。

“TII-NVAITC人工智能与机器人实验室的成立为全球NVAITC网络开启新篇章。通过与阿布扎比TII合作，我们首次在中东地区将此类中心的研究范围拓展至机器人领域，助力研究人员与创新者加速突破，塑造智能系统未来，”NVIDIA欧洲、中东和非洲地区企业解决方案与运营副总裁Carlo Ruiz说道。

此新实验室是TII更广泛战略的一部分，旨在推进应用人工智能和机器人技术，从而发挥切实的影响力。其核心在于坚持开放创新与全球知识交流，TII与NVIDIA将通过全球NVAITC社区开展研究合作、开源计划及跨网络学习。实验室还将依托TII现有模块化机器人平台和经过实地测试的组件（包括机械臂和配送机器狗），优先开展兼具技术卓越性与实践可行性的研究。

来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。