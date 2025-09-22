El Instituto Tecnológico de Innovación (TII) de Abu Dabi lanzará junto con NVIDIA el primer laboratorio conjunto de investigación de IA y robótica —NVAITC— en Medio Oriente

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--El Instituto Tecnológico de Innovación (Technology Innovation Institute, TII), el brazo de investigación aplicada del Consejo de Investigación Tecnológica Avanzada (Advanced Technology Research Council, ATRC) de Abu Dabi, se asoció con NVIDIA, líder mundial en computación acelerada e inteligencia artificial, para lanzar el primer laboratorio conjunto en Medio Oriente dedicado tanto a la inteligencia artificial como a la robótica. Esta colaboración histórica y sin precedentes consolida un centro en la región para desarrollar modelos de IA de última generación, plataformas robóticas y tecnologías humanoides que acelerarán la innovación en todas las industrias.

El anuncio del laboratorio conjunto de IA y robótica TII-NVAITC (NVIDIA AI Technology Center) se realizó durante una ceremonia de firma celebrada en la sede del TII en Abu Dhabi, donde se reunieron altos directivos de ambas organizaciones. El acuerdo fue firmado por la Dra. Najwa Aaraj, gerenta general del TII, y por Marc Domenech, director regional de Empresa para la Región META de NVIDIA, en presencia de su excelencia Shahab Abu Shahab, director general del ATRC; su excelencia Abdulaziz Al Dosari, director ejecutivo de Servicios de Apoyo del ATRC; John Josephakis, vicepresidente global de Ventas y Desarrollo de Negocio para HPC/supercomputación de NVIDIA; y Simon See, director global del Centro de Tecnología e IA de NVIDIA (NVIDIA AI Technology Centre), lo que marcó un hito en el desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en IA y robótica.

La colaboración sitúa a Abu Dabi a la vanguardia de la IA aplicada, en línea con la estrategia a largo plazo del emirato de avanzar en su soberanía tecnológica y moldear el futuro de los sistemas autónomos inteligentes. También pone de relieve el creciente papel de los Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en IA y robótica, destacado por la reciente asociación entre EE. UU. y EAU para la aceleración de IA, y posiciona al país como un contribuyente fundamental con el ecosistema global de la robótica, en un momento en que las capacidades de la IA se desarrollan y avanzan rápidamente.

"Esta colaboración con NVIDIA representa un paso importante hacia la construcción de sistemas robóticos mejorados con IA, capaces de razonar, adaptarse y actuar en entornos complejos", dijo la Dra. Najwa Aaraj, gerenta general del TII. "Al combinar nuestras plataformas robóticas avanzadas con potentes modelos de IA y computación, estamos acelerando la convergencia de percepción, control y lenguaje, sentando las bases para una nueva era de máquinas inteligentes".

El laboratorio conjunto TII-NVAITC integrará las plataformas de computación acelerada y la experiencia de NVIDIA con la investigación multidisciplinaria del TII en inteligencia artificial, robótica, sistemas autónomos y computación de alto rendimiento. Es el primer laboratorio NVAITC establecido en Medio Oriente, lo que significa un hito muy importante para la región. Juntos, ambas organizaciones acelerarán el desarrollo de sistemas inteligentes con aplicaciones en el mundo real, avanzando el campo de la IA física (Physical AI) mediante modelos de IA integrada en sistemas físicos (embodied AI), robótica y plataformas humanoides de última generación, así como hardware diseñado para sistemas robóticos en tiempo real. La investigación abarcará el aprendizaje y control robótico a gran escala, así como el desarrollo e integración de grandes modelos de lenguaje, incluida la familia de modelos Falcon del TII, entre ellos, los primeros y más grandes modelos de IA de Medio Oriente.

"El lanzamiento del laboratorio TII-NVAITC para IA y robótica marca un nuevo capítulo en nuestra red global de NVAITC. Al trabajar con el TII en Abu Dabi, estamos ampliando el alcance de estos centros hacia la robótica por primera vez en Medio Oriente, ayudando a investigadores e innovadores a acelerar descubrimientos que abrirán paso al futuro de los sistemas inteligentes", dijo Carlo Ruiz, vicepresidente de Soluciones y Operaciones Empresariales para Europa, Medio Oriente y África de NVIDIA.

Este nuevo laboratorio forma parte de una estrategia más amplia del TII para generar impacto real en el mundo a través de la IA y la robótica aplicadas. En su núcleo está el compromiso con la innovación abierta y el intercambio global de conocimiento, con el TII y NVIDIA colaborando en investigación, iniciativas de código abierto y aprendizaje interconectado a través de la comunidad global de NVAITC. El laboratorio también se apoya en las plataformas robóticas modulares y en los componentes del TII que ya fueron testeados, incluidos brazos robóticos y robots de reparto (delivery dogs), y prioriza una investigación basada tanto en la excelencia técnica como en la preparación práctica.

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.