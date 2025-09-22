BlueFlag Security et Tech.Rocks forgent un partenariat stratégique visant à renforcer les capacités des directeurs techniques et des leaders de la technologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--BlueFlag Security, un chef de file dans le domaine de la sécurité et de la gouvernance du cycle de vie du développement logiciel (software development lifecycle, SDLC), et Tech.Rocks, la première communauté française de directeurs techniques et de cadres de la technologie, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique visant à consolider et à protéger les dirigeants de la tech et leurs organisations.

Le partenariat sera officiellement lancé lors d’un événement Tech.Rocks destiné aux hauts dirigeants et qui se tiendra à Paris le jeudi 25 septembre. Des directeurs techniques et des membres d’équipes de direction y échangeront des points de vue sur l’innovation, le leadership et la sécurité.

Fondée en 2017 par des dirigeants français de premier plan de la tech, dont d’anciens directeurs techniques de BlaBlaCar, Mediapart/20 Minutes, LesFurets et de l’Executive MBA Epitech, Tech.Rocks est devenue une communauté dynamique de plus de 4 500 directeurs techniques et dirigeants technologiques à travers la France. Sa mission est de rompre l’isolement des leaders de la tech et de donner davantage de pouvoir aux cadres grâce à des échanges entre pairs, à des contenus stimulants et à un soutien structuré.

Noémie Coget, PDG de Tech.Rocks, a déclaré : « Chez Tech.Rocks, notre mission est de créer un espace de confiance où les leaders technologiques peuvent discuter ouvertement de leurs défis et de leurs opportunités. Notre partenariat avec BlueFlag Security nous donne l’opportunité d’insuffler une dimension cruciale, à savoir garantir que l’innovation et le leadership s’épanouissent dans un cadre sécurisé et fiable. »

BlueFlag Security propose une plateforme d’intelligence de l’identité alimentée par l’IA/ML qui offre une visibilité et un contrôle continus tout au long du SDLC. En identifiant et en éliminant les identités cachées, les comptes orphelins et les combinaisons de permissions toxiques dans les environnements de développement, BlueFlag permet aux organisations de remédier aux failles de sécurité critiques avant qu’elles ne puissent être exploitées. BlueFlag apporte au partenariat son expertise en matière de capacités d’intelligence de l’identité alimentée par l’IA/ML. En s’associant à Tech.Rocks, BlueFlag poursuit sa mission de sécuriser chaque phase du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), permettant ainsi aux organisations d’innover sans compromis.

Raj Mallempati, PDG et cofondateur de BlueFlag Security, a commenté : « Chez BlueFlag Security, nous nous travaillons à fournir un environnement de développement de logiciels propre et fiable. Nous pensons que pour que l’innovation prospère, il faut que les développeurs puissent se consacrer à la création sans avoir à lutter contre des risques cachés. Notre objectif est de donner aux chefs de file de la technologie l’assurance que leurs environnements logiciels sont sécurisés dès la conception, afin qu’ils puissent accélérer leur croissance en sachant que leurs fondations seront protégées. »

Thierry Bonhomme, conseiller principal chez BlueFlag Security, ancien PDG d’Orange Business et directeur technique du Groupe Orange, a confié pour sa part : « La collaboration entre BlueFlag Security et Tech.Rocks représente une étape importante pour l’écosystème de la tech en France. En alliant membres de la communauté, dirigeants et sécurité, nous permettons aux directeurs techniques de relever les défis actuels les plus pressants et de se préparer aux opportunités de demain. »

À propos de BlueFlag Security

BlueFlag Security offre une approche complète, orientée identité, pour sécuriser le cycle de vie du développement logiciel (software development lifecycle, SDLC). En se concentrant sur les identités des développeurs, humains et machines, et sur la sécurité de la chaîne d’outils, BlueFlag aide les entreprises à lutter contre les vecteurs d’attaque les plus critiques, souvent négligés par les solutions traditionnelles orientées code. La plateforme s’appuie sur l’intelligence de l’activité pilotée par l’IA pour surveiller et analyser les risques, appliquer des politiques et automatiser la remédiation. Grâce à ses compétences en matière de gouvernance des identités, de sécurité du pipeline, de gouvernance de code et de conformité continue, BlueFlag renforce proactivement les postures de sécurité, optimise l’efficacité opérationnelle et apporte une protection contre les menaces évolutives ciblant la chaîne d’approvisionnement logicielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur blueflagsecurity.com.

