Femmes et sport au Canada lance la campagne nationale « Coachés par une fille » pour encourager les filles à continuer à faire du sport

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La moitié des filles canadiennes ne pratiquent pas de sport à l'âge de 17 ans*, passant ainsi à côté des bienfaits du sport pour la santé, la confiance en soi et le bien-être mental. Aujourd'hui, Femmes et sport au Canada lance Coachés par une fille, une campagne nationale audacieuse qui met le sifflet entre les mains des filles et les incite à continuer à pratiquer un sport.

Au cœur de la campagne se trouve danslequipedesfilles.ca, une nouvelle plateforme nationale de ressources conçue pour les entraîneurs, les décideurs politiques, les leaders de sport et les cadres d'entreprise. Le site propose des outils et des ressources gratuits conçus à partir de recherches menées auprès de filles, montrant ce qui peut être fait à chaque niveau pour faire du sport un lieu où les filles se sentent à leur place et s'épanouissent.

« Le sport n'a pas été conçu en tenant compte des besoins des filles », a déclaré Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de Femmes et sport au Canada. « Pourtant, 7 filles sur 10 qui pratiquent un sport en tirent de réels bienfaits pour leur santé mentale. Imaginez l'impact que cela aurait si nous concevions le sport pour elles, au lieu de demander aux filles de s'adapter. Notre défi aux entraîneurs, aux leaders et aux décideurs est simple… Coachés par une fille. Écoutez les filles, apprenez d'elles et agissez pour créer un espace qui leur est destiné. »

Avec la rentrée scolaire et la reprise des activités sportives, ces jeunes coaches ont quelque chose à dire avant que leurs entraîneurs ne sifflent le coup d'envoi. La campagne est lancée avec une vidéo percutante : une jeune fille sûre d'elle souffle dans son sifflet et rassemble les adultes (entraîneurs, administrateurs et commanditaires) autour d'elle. Elle expose un plan d'action clair : de meilleurs horaires de terrain, plus de ressources et des espaces où les filles se sentent écoutées. Le message est clair : pour que tout le monde soit gagnant, les filles doivent être dans le jeu.

*Source : Rapport Le signal de ralliement 2024 de Femmes et sport au Canada

À propos de Femmes et sport au Canada

Femmes et sport au Canada est un organisme national à but non lucratif qui est la voix et l'autorité de référence en matière de femmes et de sport depuis plus de 40 ans. Nous croyons au pouvoir du sport comme plateforme pour faire progresser l'équité pour les femmes dans tous les domaines de la société. À ce titre, nous nous engageons à créer un système sportif plus équitable et plus inclusif qui autonomise les femmes et les filles en tant que participantes et leaders, dans le sport et par le sport. https://womenandsport.ca/fr-ca