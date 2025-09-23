-

阿布達比科技創新研究院 (TII) 和NVIDIA共同成立中東第一座專門從事人工智慧與機器人研究的NVAITC聯合實驗室

率先整合下一代人工智慧，研發人形機器人和機器人

阿布達比的TII與NVIDIA共同成立中東第一個「AI與機器人」NVAITC研究實驗室（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隸屬阿布達比高級科技研究委員會 (ATRC) 的應用研究機構「科技創新研究院」 (The Technology Innovation Institute, TII) 與高速運算及人工智慧科技的世界先驅NVIDIA聯手合作，成立中東第一座專門從事人工智慧與機器人研究的聯合實驗室。這項破天荒的合作計畫將在該地成立第一座開發下一代人工智慧模型、機器人平台和人形機器人技術的研究中心，加速整個產業的創新。

成立科技創新研究院-NVAITC（NVIDIA人工智慧技術中心）人工智慧與機器人聯合實驗室的消息在於科技創新研究院阿布達比總部進行的簽約儀式上宣布，兩大機構的多位資深主管列席這場儀式。這份合約由科技創新研究院執行長Najwa Aaraj博士和NVIDIA的META地區企業區域總監Marc Domenech共同簽署，並有ATRC總幹事Shahab Abu Shahab殿下、ATRC支援服務執行董事Abdulaziz Al Dosari殿下、NVIDIA的HPC/超級運算銷售與業務開發全球副總裁John Josephakis和NVIDIA工智慧技術中心全球負責人Simon See出席，慶祝阿聯開發人工智慧與機器人之旅的里程碑時刻。

這場合作將阿布達比推向人工智慧應用的前端，符合這個大公國提高科技主權並形塑未來智慧型自動化系統的長程戰略。它也突顯阿聯身為全球人工智慧與機器人領導者，地位日益重要，最近美國與阿拉伯聯合大公國加速合作證明了這一點；並使該國在人工智慧能力一日千里的今天，躍升為全球機器人生態系統的主要貢獻者。

「與NVIDIA的合作讓我們邁出一大步，加速打造能夠在複雜環境中推理、調適和行動的人工智慧輔助機器人系統。」科技創新研究院執行長Najwa Aaraj博士說，「我們結合我們的先進機器人平台與強大的人工智慧模型與運算能力，加速感知、控制和語言的整合，為屬於智慧型機器的新時代打下基礎。」

科技創新研究院-NVAITC聯合實驗室將NVIDIA的高速運算平台與專業能力整合科技創新研究院的人工智慧、機器人、自動系統和高效能運算跨領域研究。這是中東地區的第一座NVAITC實驗室，可說是這個地區的劃時代成就。兩所機構將攜手加速開發智慧型系統的實際應用：透過打造人工智慧模型、先進機器人和人形堆疊以及為即時機器人系統設計的硬體，促進實體人工智慧領域的發展。其研究將涵蓋大規模機器人學習和控制，以及大型語言模型的開發與整合，包括科技創新研究院的Falcon系列人工智慧模型（其中包括中東地區第一個也是最大的人工智慧模型）。

「成立科技創新研究院-NVAITC進行人工智慧與機器人研究，為全球NVAITC網絡翻開新的一頁。我們將與阿布達比科技創新研究院合作，首度在中東將這些中心的範圍擴展到機器人領域，幫助研究人員和創新者加速突破，塑造智慧型系統的未來。」NVIDIA歐洲、中東和非洲企業解決方案與營運副總裁Carlo Ruiz表示。

這座新實驗室是科技創新研究院擴大人工智慧與機器人應用、在真實世界發揮作用之總體戰略的一部分。其重心是讓科技創新研究院和NVIDIA透過全球NVAITC社群合作進行研究、開源計畫和跨網路學習，開放創新和全球知識交流。這座實驗室的基礎是科技創新研究院既有的模組化機器人平台和經現場測試的組件，包括機械手臂和送貨犬，優先推動優越技術和實用準備的相關研究。

