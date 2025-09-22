TII uit Abu Dhabi en NVIDIA lanceren eerste gezamenlijke 'AI & Robotics' NVAITC-onderzoekslaboratorium in het Midden-Oosten

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het Technology Innovation Institute (TII), de toegepaste onderzoeksafdeling van de Advanced Technology Research Council (ATRC) van Abu Dhabi, heeft de krachten gebundeld met NVIDIA, de wereldleider op het gebied van versneld computergebruik en AI, om het eerste gezamenlijke lab in het Midden-Oosten te lanceren dat zich toelegt op zowel kunstmatige intelligentie als robotica. Deze baanbrekende samenwerking creëert een unieke hub in de regio voor de ontwikkeling van AI-modellen, roboticaplatforms en humanoïde technologieën van de volgende generatie die innovatie in alle sectoren zullen versnellen.

De aankondiging van het gezamenlijke lab voor AI en robotica van TII en NVAITC (NVIDIA AI Technology Center) vond plaats tijdens een ondertekeningsceremonie op het hoofdkantoor van TII in Abu Dhabi, waar senior leiders van beide organisaties bijeenkwamen. De overeenkomst werd ondertekend door dr. Najwa Aaraj, CEO van TII, en Marc Domenech, Regional Director, Enterprise – META-regio bij NVIDIA, in aanwezigheid van Zijne Excellentie Shahab Abu Shahab, Director-General bij ATRC, Zijne Excellentie Abdulaziz Al Dosari, Executive Director Support Services bij ATRC, John Josephakis, Global VP Sales & Business Development voor HPC/Supercomputing bij NVIDIA, en Simon See, wereldwijd hoofd NVIDIA AI Technology Centre bij NVIDIA. Dit markeert een mijlpaal in het AI- en roboticatraject van de VAE.

De samenwerking plaatst Abu Dhabi in de voorhoede van toegepaste AI en sluit aan bij de langetermijnstrategie van het emiraat om technologische soevereiniteit te bevorderen en de toekomst van intelligente autonome systemen vorm te geven. Het onderstreept ook de groeiende rol van de VAE als wereldwijde leider op het gebied van AI en robotica – benadrukt door het recente US–UAE AI Acceleration Partnership tussen de VS en de VAE – en positioneert het land als een belangrijke bijdrager aan het wereldwijde robotica-ecosysteem in een tijd waarin de AI-capaciteiten zich snel ontwikkelen.

"Deze samenwerking met NVIDIA markeert een belangrijke stap in de richting van de bouw van AI-verbeterde robotsystemen die in staat zijn om te redeneren, zich aan te passen en te handelen in complexe omgevingen," aldus dr. Najwa Aaraj, CEO van TII. "Door onze geavanceerde robotplatforms te combineren met krachtige AI-modellen en -computerkacht, versnellen we de convergentie van perceptie, controle en taal – en leggen we zo de basis voor een nieuw tijdperk van intelligente machines."

Het TII-NVAITC Joint Lab zal de versnelde NVIDIA-computerplatforms en -expertise integreren met het multidisciplinaire onderzoek van TII op het gebied van AI, robotica, autonome systemen en hoogwaardig computerwerk.Het is het eerste NVAITC-lab in het Midden-Oosten, wat een belangrijke mijlpaal voor de regio betekent. Samen zullen de twee organisaties de ontwikkeling van intelligente systemen met praktische toepassingen versnellen – en zo het veld van fysieke AI bevorderen door middel van belichaamde AI-modellen, geavanceerde robotica en humanoïde stacks, en hardware die is ontworpen voor realtime robotsystemen. Het onderzoek zal robotisch leren en besturen op schaal omvatten, evenals de ontwikkeling en integratie van grote taalmodellen, waaronder TII's Falcon-familie van AI-modellen – waaronder de eerste en grootste AI-modellen in het Midden-Oosten.

"De lancering van het TII-NVAITC voor AI en Robotica markeert een nieuw hoofdstuk in ons wereldwijde NVAITC-netwerk. Door samen te werken met TII in Abu Dhabi breiden we de reikwijdte van deze centra voor het eerst in het Midden-Oosten uit naar robotica. Zo helpen we onderzoekers en innovators om doorbraken te versnellen die de toekomst van intelligente systemen vorm zullen geven," verklaarde Carlo Ruiz, Vice President - Enterprise Solutions & Operations EMEA bij NVIDIA.

Dit nieuwe laboratorium maakt deel uit van de bredere strategie van TII om toegepaste AI en robotica te bevorderen die impact in de echte wereld hebben. De kern ervan is een toewijding aan open innovatie en wereldwijde kennisuitwisseling, waarbij TII en NVIDIA samenwerken aan onderzoek, open-source-initiatieven en netwerkoverschrijdend leren via de wereldwijde NVAITC-community. Het lab bouwt ook voort op de bestaande modulaire robotplatforms en in het veld geteste componenten van TII, waaronder robotarmen en bezorghonden, en geeft prioriteit aan onderzoek dat is gebaseerd op zowel technische excellentie als praktische paraatheid.

Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.