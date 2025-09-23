Netmore adquiere Arson Metering, con lo que amplía sus capacidades y su oferta para las empresas de suministro de agua y gas

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Netmore Group, el operador de red líder en IoT masivo, ha anunciado hoy la adquisición de Arson Metering, una empresa española innovadora en la lectura remota de contadores y la administración inteligente de redes de suministro de agua y gas. Esta adquisición estratégica refuerza la posición de Netmore como líder en la modernización de las operaciones de servicios públicos y amplía su presencia en Europa, donde Arson Metering tiene una importante presencia.

Arson Metering se especializa en tecnologías avanzadas de lectura remota con implementaciones en más de 200 municipios de España, Italia, Francia y Grecia. La empresa administra más de 500 000 contadores de agua y gas y tiene una lista de pedidos pendientes de aproximadamente 350 000 contadores. La experiencia de la empresa en AMI y su avanzado centro de operaciones de medición permiten a Netmore cumplir con los estrictos niveles de servicio exigidos por las empresas de servicios públicos para alcanzar los objetivos normativos y medioambientales.

«La adquisición de Arson Metering supone otro paso transformador para Netmore, ya que aumenta nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales para la automatización y modernización de los servicios públicos de todo el mundo», afirmó Ove Anebygd, director ejecutivo de Netmore Group. «Las innovadoras soluciones para servicios públicos de Arson Metering y su trayectoria demostrada en la obtención de los mejores indicadores clave de rendimiento (KPI) se corresponden con nuestra intención de ofrecer soluciones de alta calidad, fiables y fáciles de usar con un soporte líder en el mundo. Juntos, ayudaremos a los municipios y a las empresas de servicios públicos a hacer frente a retos tan urgentes como la escasez de agua, las fugas y las limitaciones de recursos, y aportaremos un beneficio cuantificable a los clientes y a las comunidades».

Amador Martínez, director ejecutivo de Arson Metering, comentó: «Unir fuerzas con Netmore supone un nuevo y prometedor paso para Arson Metering. Nuestra estrategia común de fomentar operaciones de servicios públicos más inteligentes y eficientes crea una importante unión para las empresas de servicios públicos y las ciudades inteligentes. Para nuestros clientes, esto significa una mejor conectividad para administrar las redes de agua y gas, al tiempo que abre la puerta a los mercados internacionales para los productos y servicios de Arson Metering, ahora respaldados por la amplia infraestructura y experiencia de Netmore. Como empresa de Netmore, Arson Metering seguirá operando desde nuestra sede en Bilbao y seguirá ofreciendo el servicio que siempre la ha caracterizado».

Los productos y servicios innovadores que ofrece Arson Metering para una administración eficiente y sostenible del agua y el gas incluyen:

Centro de control de medición: centro de monitorización altamente especializado que analiza y detecta anomalías y diagnostica los problemas de los contadores y las redes de servicios públicos con el fin de proporcionar un soporte proactivo tanto a los clientes de los servicios públicos como a los socios instaladores.

Plataforma AquaCity: una plataforma universal de lectura remota de contadores que integra las principales marcas de contadores inteligentes. Permite la supervisión en tiempo real, la detección de anomalías y el análisis de datos para la administración del agua en las ciudades.

Plataforma GasCity: una solución inteligente para la administración del gas con control automatizado de válvulas, detección de anomalías y consumo mínimo de energía. Garantiza la seguridad, optimiza la facturación y proporciona datos fáciles de usar para los distribuidores de gas.

Como proveedor líder internacional de servicios de comunicación LoRaWAN e LPWAN híbridos, Netmore se encuentra en una situación privilegiada para optimizar el despliegue de redes y acelerar la adopción masiva del IoT, lo que permite a los clientes aprovechar al máximo sus recursos.

Netmore es patrocinador de oro de la Spain Smart Water Summit 2025, que se celebrará en Madrid del 23 al 25 de septiembre de 2025. Para obtener más información o reunirse con nosotros en el evento, póngase en contacto con Netmore en: https://netmoregroup.com/contact-us/.

Acerca de Netmore Group

Netmore Group es el operador de red líder a nivel internacional para el IoT masivo, que promueve las soluciones más avanzadas y centradas en la sostenibilidad del mundo para servicios públicos, edificios, ciudades y otros mercados que se benefician de entornos conectados por sensores. Con una década de innovación y liderazgo en el desarrollo de plataformas IoT y operaciones de red, Netmore sigue sentando las bases de la excelencia en IoT. Netmore opera en 18 países y cuenta con el respaldo del inversor nórdico de infraestructuras Polar Structure.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.