Yokogawa e Toyota firmano accordi per la ricerca e sviluppo della piattaforma di controllo del rover lunare pressurizzato con equipaggio

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) annuncia di aver firmato diversi accordi con Toyota Motor Corporation (Toyota) per attività di ricerca e sviluppo. Queste riguarderanno la realizzazione di apparecchiature prototipali di misura e controllo destinate a un rover pressurizzato con equipaggio (soprannominato “Lunar Cruiser” da Toyota), attualmente in fase di sviluppo con la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Negli ultimi anni sono stati compiuti significativi progressi nelle iniziative di esplorazione della superficie lunare, non solo da parte delle agenzie spaziali finanziate dai governi, ma anche da imprese commerciali, alcune delle quali hanno tentato allunaggi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.