-

横河电机与丰田签署载人加压月球车控制平台研发协议

- 应对持续月球探测的挑战 -

original 载人加压月球车概念图 ©JAXA/TOYOTA

载人加压月球车概念图 ©JAXA/TOYOTA

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社(TOKYO: 6841)宣布，已与丰田汽车公司(Toyota，丰田)签署研发协议，内容包括为丰田与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)共同开发的载人加压月球车（丰田称之为“Lunar Cruiser”）研制原型测量与控制设备。

近年来，月球表面探测计划取得显著进展，不仅政府资助的航天机构参与其中，多家商业企业也尝试实施登月任务。这款载人加压月球车将成为日本独立载人航天系统，有望大幅扩展月球表面探测活动的范围。它还具备远程控制和无人操作能力，可实现对月球表面的持续探测。

数十年来，横河电机一直为多个行业的企业提供高可靠性的控制系统和测量仪器。凭借在航天领域的丰富经验以及对研发的积极进取态度，公司受丰田邀请参与其载人加压月球车项目。协议涵盖原型开发的设计与采购，以期推进横河电机与丰田就载人加压月球车的控制平台和电池测量组件开展的概念研究。横河电机将继续与丰田合作研发，为2031年及以后的发射任务做准备。从长远来看，横河电机将探索利用在载人加压月球车研发过程中成熟的技术，开拓新的应用场景。

横河电机太空业务开发办公室负责人白津英仁（Hidehito Shiratsu）评论道：“我们非常高兴能与丰田汽车公司合作研发载人加压月球车的测量与控制设备，这些设备将在实现持续月球探测方面发挥关键作用。横河电机已将太空领域定位为中期经营计划Growth for Sustainability 2028（GS2028）的重点探索领域，并正在该领域开拓机遇。在此过程中，我们正发挥在测量、控制和信息技术方面的优势——这些技术已在地球严苛环境（包括极地和深海）中经受住了考验。通过为外太空这一更严苛环境开发产品所获得的技术和洞见，也将用于提升我们现有地球工业产品和服务的可靠性。”

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用，帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。
横河电机于1915年在东京成立，拥有17,000多名员工。它通过遍布62个国家的128家公司的网络，致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问：www.yokogawa.com

更多信息
行业：太空 https://www.yokogawa.com/industries/space/

本稿中的公司、组织、产品、服务和标识等名称是横河电机株式会社或其各自所有者的注册商标或商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体咨询
公关部
综合传播中心
横河电机株式会社
Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

Industry:

Yokogawa Electric Corporation

TOKYO:6841
Release Versions
EnglishChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体咨询
公关部
综合传播中心
横河电机株式会社
Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

More News From Yokogawa Electric Corporation

横河电机携手壳牌，共同开发用于工厂维护的机器人与AI技术

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社（TOKYO：6841）宣布，已与壳牌全球解决方案国际有限公司（简称“壳牌”）签署长期协议，双方将共同整合并进一步开发利用机器人与无人机进行工厂监控和维护的技术。根据该协议，横河电机将把由壳牌开发的先进机器视觉工具“操作员例外巡检”（Operator Round by Exception， ORE)集成至其自有的OpreX™机器人管理核心平台中。横河电机将把这一增强版软件服务推广至能源、化工及其他相关行业的客户。 ORE是一项数字化解决方案，利用机器视觉与AI分析能力，支持机器人在操作人员巡检过程中自主执行多项任务，如读取仪表、检查泄漏情况及设备问题等。这一解决方案是壳牌内部为期两年的协作成果，融合了机器视觉战略与其在完整性管理、远程现场检查和腐蚀管理方面的深厚技术实力。 OpreX机器人管理核心平台是横河电机机器人解决方案中的关键产品。该软件通过整合管理各类用于执行工厂维护任务（原本通常由人工完成）的机器人，帮助客户更安全、高效地维护设施。当该平台与工厂的控制和安全系统连接后，所获取的数据可用于向机器人发...

横河电机发布新一代CENTUM VP综合生产控制系统

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社（东京证券交易所代码：6841）宣布推出新一代CENTUMTM VP综合生产控制系统的Release 7概念，并正式发布其最新版本R7.01。作为OpreXTM控制与安全系统系列中的核心产品，CENTUM VP此次升级标志着CENTUM系列迈入第十代。此次发布恰逢CENTUM于1975年6月19日作为全球较早一批*1集散控制系统（DCS）问世50周年，意义非凡。 开发背景 近年来，全球供应链格局持续发生剧变，各国因环保意识不断提升而加大监管力度。同时，随着数字技术在可再生能源利用管理、云端数据分析等复杂应用场景中的日益普及，信息安全风险也愈发凸显。此外，在充分利用现有有形资产的同时，企业亟需将资深操作员的专业经验传承下去，并减轻负责24小时运行系统人员的工作负荷与心理压力。面对日益复杂的行业挑战，企业管理层和一线人员必须提升竞争力，在稳定生产优质产品的同时，不断提高效率与盈利能力。 CENTUM VP R7背后的概念 针对上述挑战，横河电机在开发CENTUM VP R7时，以实现自主运行*2为核心理念。借助...

 横河电机为日本大型风电场提供远程操作/监控系统和视频监控解决方案

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社（东京证券交易所：6841）宣布，其子公司横河电机解决方案服务公司已完成基于OpreX™协同信息服务器（CI Server）的远程操作和监控系统的设计、供应和调试，该系统用于石狩湾新港海上风电场的海上风机和陆上设施。此外双方还签订了为该风电场提供维护服务的合同。该风电场由JERA公司和Green Power Investment Corporation运营，通过特殊目的公司Green Power Ishikari GK所有。 石狩湾新港海上风电场是日本首个采用8,000kW大型风机的风电场，于2024年1月1日开始商业运营，也是截至当时日本最大的商业风电场。横河电机供应的远程操作和监控系统包含视频系统，用于监控该风电场的所有海上和陆上风力发电设施。横河电机还将持续为这些系统提供维护服务。 该远程操作和监控系统的核心是横河电机的协同信息服务器。该解决方案除了集中管理来自海上风机、变电站大型储能电池的数据外，还集中管理安装在风机和储能电池上以及风机维护现场的各种摄像头的数据。该视频监控系统采用了横河电机子公司a...
Back to Newsroom