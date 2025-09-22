横河电机与丰田签署载人加压月球车控制平台研发协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社(TOKYO: 6841)宣布，已与丰田汽车公司(Toyota，丰田)签署研发协议，内容包括为丰田与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)共同开发的载人加压月球车（丰田称之为“Lunar Cruiser”）研制原型测量与控制设备。

近年来，月球表面探测计划取得显著进展，不仅政府资助的航天机构参与其中，多家商业企业也尝试实施登月任务。这款载人加压月球车将成为日本独立载人航天系统，有望大幅扩展月球表面探测活动的范围。它还具备远程控制和无人操作能力，可实现对月球表面的持续探测。

数十年来，横河电机一直为多个行业的企业提供高可靠性的控制系统和测量仪器。凭借在航天领域的丰富经验以及对研发的积极进取态度，公司受丰田邀请参与其载人加压月球车项目。协议涵盖原型开发的设计与采购，以期推进横河电机与丰田就载人加压月球车的控制平台和电池测量组件开展的概念研究。横河电机将继续与丰田合作研发，为2031年及以后的发射任务做准备。从长远来看，横河电机将探索利用在载人加压月球车研发过程中成熟的技术，开拓新的应用场景。

横河电机太空业务开发办公室负责人白津英仁（Hidehito Shiratsu）评论道：“我们非常高兴能与丰田汽车公司合作研发载人加压月球车的测量与控制设备，这些设备将在实现持续月球探测方面发挥关键作用。横河电机已将太空领域定位为中期经营计划Growth for Sustainability 2028（GS2028）的重点探索领域，并正在该领域开拓机遇。在此过程中，我们正发挥在测量、控制和信息技术方面的优势——这些技术已在地球严苛环境（包括极地和深海）中经受住了考验。通过为外太空这一更严苛环境开发产品所获得的技术和洞见，也将用于提升我们现有地球工业产品和服务的可靠性。”

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用，帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。

横河电机于1915年在东京成立，拥有17,000多名员工。它通过遍布62个国家的128家公司的网络，致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问：www.yokogawa.com 。

更多信息

行业：太空 https://www.yokogawa.com/industries/space/

本稿中的公司、组织、产品、服务和标识等名称是横河电机株式会社或其各自所有者的注册商标或商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。