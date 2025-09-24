-

Yokogawa heeft overeenkomsten gesloten met Toyota voor gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling van het besturingsplatform voor een bemande maanrover

- De uitdagingen van continue maanverkenning aanpakken -

original Conceptuele tekening van de bemande Rover met drukcabine ©JAXA/TOYOTA

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) maakt bekend dat het overeenkomsten heeft gesloten met Toyota Motor Corporation (Toyota) voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder het ontwerp van prototypes voor meet- en regelapparatuur voor een bemande maanrover (door Toyota 'Lunar Cruiser' genoemd). De rover wordt ontwikkeld door Toyota en het Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

In de afgelopen jaren is er belangrijke vooruitgang geboekt met initiatieven om het maanoppervlak te verkennen, niet alleen door ruimteagentschappen die financiering van de overheid krijgen, maar ook door commerciële bedrijven, waarvan een aantal pogingen heeft ondernomen om op de maan te landen.

