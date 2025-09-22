Yokogawa與Toyota簽署載人加壓探測車控制平台研發協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)宣布，已與Toyota Motor Corporation (Toyota)簽署研發協議，內容包括為Toyota與日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)共同開發的載人加壓探測車（Toyota稱之為「Lunar Cruiser」）研製原型測量與控制裝置。

近年來，月球表面探測計畫取得顯著進展，不僅政府資助的航太機構參與其中，多家商業企業也嘗試實施登月任務。這款載人加壓探測車將成為日本第一個獨立載人航太系統，可望大幅擴充月球表面探測活動的範圍。它還具備遠端控制和無人操作能力，可實現對月球表面的持續探測。

數十年來，Yokogawa一直為多個產業的企業提供高可靠性的控制系統和測量儀器。憑藉在航太領域的豐富經驗以及對研發的積極進取態度，公司受Toyota邀請參與其載人加壓探測車專案。協議涵蓋原型機開發的設計與採購，以期推進Yokogawa與Toyota就載人加壓探測車的控制平台和電池測量元件展開的概念研究。Yokogawa將繼續與Toyota合作研發，為2031年及以後的發射任務做準備。從長遠來看，Yokogawa將探索利用在載人加壓探測車研發過程中精進的技術，開拓新的應用場景。

Yokogawa Electric太空業務開發辦公室負責人Hidehito Shiratsu評論道：「我們欣然與Toyota Motor Corporation合作研發載人加壓探測車的測量與控制裝置，這些裝置將在實現持續月球探測方面扮演關鍵角色。Yokogawa已將太空領域定位為中期經營計畫『永續成長2028』的重點探索領域，並正在該領域開拓商機。在此過程中，我們正發揮自身在測量、控制和資訊技術方面的優勢——這些技術已在地球極端環境（包括極地和深海）中承受住了考驗。透過為外太空這一最極端環境開發產品所獲得的技術和洞見，也將用於提升我們現有地球工業產品和服務的可靠性。」

Yokogawa為能源、化工、材料、製藥和食品領域的客戶提供測量、控制和資訊方面的先進解決方案。Yokogawa藉由有效應用數位化技術，協助客戶解決日益複雜的生產、資產和供應鏈優化等問題，實現自主營運。

Yokogawa於1915年在東京成立，擁有17,000多名員工，遍佈62個國家的128家公司的全球網路，致力於實現可持續發展的社會。

