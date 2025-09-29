Yokogawa signe des accords avec Toyota concernant la recherche et le développement d’une plateforme de contrôle pour un rover pressurisé habité

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce avoir signé des accords avec Toyota Motor Corporation (Toyota) pour des activités de recherche et de développement qui comprendront la mesure et le contrôle de prototypes d’équipements pour un rover pressurisé habité (surnommé « Lunar Cruiser » par Toyota) développé par Toyota et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine de l’exploration de la surface lunaire, non seulement par les agences spatiales financées par les gouvernements, mais aussi par des entreprises commerciales, dont plusieurs ont tenté des alunissages. Le rover pressurisé habité sera le premier système spatial habité autonome du Japon et devrait élargir considérablement le champ des activités d’exploration sur la surface lunaire. Il pourra également être contrôlé à distance et fonctionner sans équipage ce qui permettra une exploration continue de la surface lunaire.

Depuis des décennies, Yokogawa fournit des systèmes de contrôle et des instruments de mesure hautement fiables à des entreprises issues d’un large éventail de secteurs. Forte de sa longue expérience et de son approche proactive en matière de recherche et de développement pour l’industrie spatiale, la société a été invitée par Toyota à participer à son projet de rover pressurisé habité. Ces accords portent sur la conception et l’approvisionnement pour le développement de prototypes, faisant progresser les études conceptuelles entreprises par Yokogawa et Toyota pour la plateforme de contrôle et les composants de mesure de la batterie du rover pressurisé habité. Yokogawa continuera à travailler sur le développement avec Toyota en vue d’un lancement en 2031 ou plus tard. À long terme, Yokogawa explorera les possibilités de nouvelles applications qui tireront parti de technologies perfectionnées grâce au développement du rover pressurisé habité.

Hidehito Shiratsu, directeur du bureau de développement des activités spatiales chez Yokogawa Electric, déclare : « Nous sommes très heureux de coopérer avec Toyota Motor Corporation à la recherche et au développement d’équipements de mesure et de contrôle pour le rover pressurisé habité, qui jouera un rôle crucial dans la poursuite de l’exploration lunaire. Yokogawa a positionné l’espace comme un domaine clé d’exploration dans son plan d’affaires à moyen terme, Growth for Sustainability 2028, et nous développons des opportunités dans ce domaine. Ce faisant, nous tirons parti de nos atouts en matière de technologies de mesure, de contrôle et d’information qui ont résisté aux environnements les plus extrêmes de la Terre, notamment dans les régions polaires et les profondeurs marines. Les technologies et les connaissances acquises grâce au développement de produits destinés à l’environnement le plus extrême, l’espace, seront également utilisées pour améliorer la fiabilité de nos produits et services existants destinés aux industries terrestres. »

Yokogawa fournit des solutions avancées dans les domaines de la mesure, du contrôle et de l’information à ses clients issus d’un large éventail d’industries, comme l’énergie, la chimie, les matériaux, la pharmacie, l’agroalimentaire. Yokogawa relève les défis de ses clients concernant l’optimisation de la production, des actifs et de la chaîne d’approvisionnement avec l’application efficace des technologies numériques permettant ainsi la transition vers des opérations autonomes. Fondée à Tokyo en 1915, Yokogawa continue d’œuvrer en faveur d’une société durable grâce à ses 17 000 employés œuvrant dans un réseau mondial de 128 entreprises réparties dans 62 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.yokogawa.com/fr

Industries : Espace https://www.yokogawa.com/industries/space/

