Cluster Reply soutient la stratégie axée sur l’IA de Riverty pour un service client omnicanal centré sur l’humain

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, la société Reply spécialisée dans les solutions de plateformes numériques exploitant les technologies Microsoft, s’est associée à la société de technologie financière Riverty pour accélérer le déploiement d’une plateforme de service client pionnière, livrée en un temps record de seulement 100 jours.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Riverty visant à devenir un leader des services financiers basés sur l’IA. Cette nouvelle solution permet à Riverty d’offrir un service client efficace et empathique sur tous les canaux, tout en créant une base solide pour l’automatisation future basée sur l’IA.

La plateforme s’appuie sur Microsoft Dynamics 365 Customer Service et intègre dès le départ la vision de Riverty en matière d’IA. Les fonctionnalités initiales, telles que le routage intelligent et la reconnaissance automatique du contexte, sont déjà opérationnelles, et l’intégration de Microsoft Copilot Studio est en cours. Cela permettra de disposer de fonctionnalités avancées de voix et de chatbot qui traitent de manière indépendante et empathique les demandes simples des clients, garantissant ainsi que la technologie améliore l’expérience humaine au lieu de la remplacer.

En regroupant toutes les demandes par téléphone, chat et e-mail dans une seule interface, les équipes de service de Riverty bénéficient d’une visibilité en temps réel, de temps de réponse plus rapides et d’une réduction du stress. Les tableaux de bord en direct et les rapports automatisés améliorent la transparence et constituent la base d’une optimisation continue à mesure que l’adoption de l’IA se développe.

Les résultats sont clairs : les délais de traitement des demandes diminuent, la satisfaction des clients augmente et la solution est opérationnelle sur huit marchés et en quatre langues. Conçue pour être évolutive, la plateforme est prête à prendre en charge d’autres pays et segments de clientèle à mesure que Riverty se développe, étendant ainsi son service centré sur l’humain à l’ensemble de son empreinte.

Timo Reis, responsable mondial de l’excellence opérationnelle chez Riverty, déclare : « Cette plateforme est une étape importante dans notre parcours vers l’IA. L’évolutivité, l’efficacité et une architecture pérenne sont essentielles à la croissance de Riverty, et l’intégration de Microsoft Copilot est au cœur de notre stratégie en matière d’IA. Nous constatons déjà comment la combinaison des services humains et numériques crée des expériences client exceptionnelles. Cluster Reply a été un partenaire précieux dans l’accomplissement de notre vision. »

Cette collaboration démontre comment Riverty, grâce à une stratégie numérique claire et à des partenaires solides, façonne l’avenir du service client grâce à l’IA et redéfinit la technologie financière comme un espace où les personnes passent toujours en premier.

Cluster Reply

Cluster Reply est la société de Reply Group spécialisée dans le conseil et l’intégration de systèmes Microsoft. En tant que partenaire Microsoft, Cluster Reply est présente en Allemagne, en Autriche et en Suisse et travaille au sein du réseau Reply avec des sociétés sœurs au Brésil, en Grande-Bretagne, en Italie et aux États-Unis. La société se concentre sur l’innovation et accompagne ses clients dans leur transformation numérique. Les solutions proposées vont des applications sur site aux applications cloud dans les domaines du lieu de travail moderne et de la sécurité, des applications commerciales, des applications et de l’infrastructure, ainsi que des données et de l’intelligence artificielle. www.cluster.reply.com

Riverty

Riverty, la société de technologie financière innovante de Bertelsmann, soutient des milliers de commerçants et plus de 26 millions de consommateurs en traitant plus de 80 millions de transactions par mois. Qu’il s’agisse de paiements flexibles, de gestion des créances ou de solutions comptables intelligentes, Riverty offre aux entreprises et aux consommateurs des services financiers innovants. Avec une équipe dédiée de plus de 4 000 employés dans 11 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, Riverty est l’un des principaux fournisseurs de solutions financières complètes. www.riverty.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.