Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty für menschenzentrierten Omnichannel-Kundenservice

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, spezialisiert auf digitale Plattformlösungen mit Microsoft-Technologien, hat gemeinsam mit dem Fintech-Unternehmen Riverty eine zukunftsweisende Kundenserviceplattform verwirklicht – in Rekordzeit von nur 100 Tagen.

Die Initiative ist Teil der umfassenden Strategie von Riverty, sich als führender Anbieter von KI-gestützten Finanzdienstleistungen zu etablieren. Mit der neuen Lösung kann das Unternehmen Kunden effizient und empathisch über alle Kanäle hinweg betreuen und schafft zugleich eine robuste Grundlage für künftige KI-gestützte Automatisierung.

Die Plattform basiert auf Microsoft Dynamics 365 Customer Service und integriert den KI-Ansatz von Riverty von Anfang an. Erste Funktionen wie intelligentes Routing und automatisierte Kontexterkennung sind bereits live, während die Anbindung von Microsoft Copilot Studio aktuell umgesetzt wird. Damit entstehen hochentwickelte Sprach- und Chatbot-Funktionen, die einfache Kundenanfragen selbstständig und empathisch bearbeiten können. So wird sichergestellt, dass die Technologie die menschliche Erfahrung ergänzt, statt sie zu ersetzen.

Alle Telefon-, Chat- und E-Mail-Anfragen laufen in einer zentralen Oberfläche zusammen. Dadurch gewinnen die Serviceteams Echtzeit-Transparenz, reagieren schneller und arbeiten stressfreier. Live-Dashboards und automatisierte Reports erhöhen die Transparenz zusätzlich und schaffen die datenbasierte Grundlage für die kontinuierliche Optimierung – auch und gerade im Hinblick auf künftige KI-Komponenten.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Bearbeitungszeiten sinken, die Kundenzufriedenheit steigt. Die Lösung ist bereits in acht Märkten und vier Sprachen im Einsatz. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie mit Riverty mitwächst und den menschenzentrierten Service nahtlos auf den gesamten Wirkungsbereich ausdehnen kann.

Timo Reis, Global Operations Excellence Lead bei Riverty, kommentiert: „Diese Plattform ist ein Meilenstein auf unserem KI-Weg. Skalierbarkeit, Effizienz und eine zukunftssichere Architektur sind entscheidend für das Wachstum von Riverty. Die Integration von Microsoft Copilot ist zentraler Bestandteil unserer KI-Strategie. Schon heute sehen wir, wie die Kombination aus digitalen und menschlichen Services herausragende Kundenerlebnisse schafft. Cluster Reply ist dabei ein wertvoller Partner, um unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen.“

Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Riverty mit einer klaren Digitalstrategie und starken Partnern die Zukunft des Kundenservice durch KI gestaltet und Fintech neu definiert: als Bereich, in dem der Mensch stets im Mittelpunkt steht.

Cluster Reply

Cluster Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das auf die Beratung und Systemintegration von Microsoft-Technologien spezialisiert ist. Als Partner von Microsoft ist Cluster Reply in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und arbeitet innerhalb des Reply Netzwerks mit Schwesterunternehmen in Brasilien, Großbritannien, Italien sowie den USA zusammen. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Innovationen und unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation. Die Lösungen reichen von On-Premises- hin zu Cloud-Anwendungen in den Bereichen Modern Workplace und Security, Geschäftsanwendungen, Applikationen und Infrastruktur sowie Daten und Künstliche Intelligenz. www.cluster.reply.com

Riverty

Riverty, das innovative Fintech von Bertelsmann, unterstützt tausende Händler:innen und über 26 Millionen Verbraucher:innen mit der Abwicklung von mehr als 80 Millionen Transaktionen pro Monat. Ob flexible Zahlungen, Forderungsmanagement oder intelligente Buchhaltungslösungen, mit innovativen Finanzdienstleistungen befähigt Riverty Unternehmen und Konsumenten. Mit einem engagierten Team von über 4.000 Mitarbeitenden in 11 Ländern in Europa und Nordamerika ist Riverty führender Anbieter umfassender Finanzlösungen. www.riverty.com