Cluster Reply respalda la estrategia de Riverty centrada en IA para ofrecer un servicio de atención al cliente omnicanal y centrado en las personas

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, la empresa de Reply especializada en soluciones de plataformas digitales que aprovechan la tecnología de Microsoft, se ha asociado con la empresa de fintech Riverty para acelerar el lanzamiento de una plataforma de atención al cliente pionera, en un tiempo récord de solo 100 días.

La iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de Riverty para convertirse en líder en servicios financieros con tecnología de IA. La nueva solución permite a Riverty ofrecer una atención al cliente eficiente y empática en todos los canales, mientras crea una base sólida para la futura automatización con tecnología de IA.

La plataforma aprovecha el servicio de atención al cliente de Microsoft Dynamics 365 e integra la perspectiva de IA de Riverty desde el principio. Las funciones iniciales, como el enrutamiento inteligente y el reconocimiento automático del contexto, ya están disponibles, y la integración con Microsoft Copilot Studio está en curso. Esto permitirá disponer de funciones avanzadas de voz y chatbot que gestionarán de forma independiente y empática las consultas sencillas de los clientes, garantizando que la tecnología mejore, en lugar de sustituir la experiencia humana.

Al consolidar todas las consultas telefónicas, por chat y por correo electrónico en una única interfaz, los equipos de servicio de Riverty obtienen visibilidad en tiempo real, tiempos de respuesta más rápidos y menos estrés. Los paneles de control en tiempo real y los informes automatizados mejoran la transparencia y sientan las bases para una optimización continua a medida que se extiende la adopción de la IA.

Los resultados son claros: los tiempos de procesamiento de las solicitudes están disminuyendo, la satisfacción de los clientes está aumentando y la solución está disponible en ocho mercados y cuatro idiomas. Diseñada para adaptarse a las necesidades, la plataforma está preparada para dar soporte a más países y segmentos de clientes a medida que Riverty crece, con lo que amplía su servicio centrado en las personas a toda su zona de influencia.

Timo Reis, responsable de Excelencia operativa global en Riverty, comenta: «Esta plataforma es un logro importante en nuestro avance hacia la IA. La capacidad de ampliación, la eficiencia y una arquitectura preparada para el futuro son fundamentales para el crecimiento de Riverty, y la integración de Microsoft Copilot es clave para nuestra estrategia de IA. Ya estamos viendo cómo la combinación de servicios humanos y digitales genera experiencias de cliente increíbles. Cluster Reply ha sido un socio valioso para hacer realidad nuestra estrategia».

Esta colaboración demuestra cómo Riverty, con una estrategia digital clara y socios potentes, está dando forma al futuro de la atención al cliente con tecnología de IA, y redefiniendo la tecnología financiera como un espacio en el que las personas siempre son lo primero.

Cluster Reply

Cluster Reply es la empresa del Grupo Reply especializada en consultoría e integración de sistemas de tecnologías Microsoft. Como socio de Microsoft, Cluster Reply opera en Alemania, Austria y Suiza y trabaja dentro de la red Reply con empresas asociadas en Brasil, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. La empresa se centra en la innovación y apoya a los clientes en su transformación digital. Las soluciones abarcan desde aplicaciones locales hasta aplicaciones en la nube en las áreas de lugar de trabajo moderno y seguridad, aplicaciones empresariales, aplicaciones e infraestructura, así como datos e inteligencia artificial. www.cluster.reply.com

Riverty

Riverty, la innovadora empresa fintech de Bertelsmann, presta sus servicios a miles de comerciantes y más de 26 millones de consumidores y procesa más de 80 millones de transacciones al mes. Tanto si se trata de pagos flexibles, administración de cobros o soluciones contables inteligentes, Riverty ofrece a empresas y consumidores servicios financieros innovadores. Con un equipo dedicado de más de 4000 empleados en 11 países de Europa y Norteamérica, Riverty es un proveedor líder de soluciones financieras integrales. www.riverty.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.