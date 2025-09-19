Cluster Reply ondersteunt Riverty's AI-gestuurde strategie voor omnichannel, mensgerichte klantenservice

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, het Reply-bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale platformoplossingen op basis van Microsoft-technologieën, is een samenwerking aangegaan met fintechbedrijf Riverty om de uitrol van een baanbrekend klantenserviceplatform te versnellen – gerealiseerd in een recordtijd van slechts 100 dagen.

Het initiatief maakt deel uit van Riverty’s bredere strategie om een leider te worden in AI-gedreven financiële dienstverlening. De nieuwe oplossing stelt Riverty in staat om efficiënte, empathische klantenservice te leveren via alle kanalen, terwijl tegelijk een robuuste basis wordt gelegd voor AI-gestuurde automatisering in de toekomst.

Het platform maakt gebruik van Microsoft Dynamics 365 Customer Service en integreert vanaf het begin Riverty’s AI-visie. Eerste functionaliteiten zoals intelligente routering en geautomatiseerde contextherkenning zijn al live, terwijl de integratie met Microsoft Copilot Studio in volle gang is. Dankzij geavanceerde spraak- en chatbotmogelijkheden worden eenvoudige klantvragen zelfstandig en empathisch afgehandeld, zodat technologie de menselijke ervaring versterkt in plaats van vervangt.

Door alle telefoon-, chat- en e-mailvragen te bundelen in één interface, krijgen de serviceteams van Riverty realtime inzicht, snellere responstijden en minder stress. Live-dashboards en geautomatiseerde rapportages vergroten de transparantie en vormen de basis voor voortdurende optimalisatie naarmate de AI-adoptie verder toeneemt.

De resultaten zijn duidelijk: verwerkingstijden van verzoeken dalen en de klanttevredenheid stijgt. De oplossing is live in acht markten en vier talen. Het platform is ontworpen voor schaalbaarheid en is klaar om extra landen en klantsegmenten te ondersteunen naarmate Riverty groeit en zo mensgerichte service uit te breiden binnen zijn volledige werkgebied.

Timo Reis, Global Operations Excellence Lead bij Riverty, zegt: “Dit platform is een mijlpaal in onze AI-reis. Schaalbaarheid, efficiëntie en toekomstbestendige architectuur zijn cruciaal voor de groei van Riverty, en de integratie van Microsoft Copilot staat centraal in onze AI-strategie. We zien nu al hoe de combinatie van menselijke en digitale diensten uitzonderlijke klantervaringen oplevert. Cluster Reply is een waardevolle partner om deze visie te realiseren.”

Deze samenwerking laat zien hoe Riverty, met een duidelijke digitale strategie en sterke partners, de toekomst van klantenservice vormgeeft via AI en fintech opnieuw definieert als een domein waarin mensen altijd centraal staan.

Cluster Reply

Cluster Reply is het Reply Group-bedrijf dat gespecialiseerd is in consulting en systeemintegratie van Microsoft-technologieën. Als Microsoft-partner is Cluster Reply actief in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en werkt het binnen het Reply-netwerk samen met zusterbedrijven in Brazilië, Groot-Brittannië, Italië en de VS. Het bedrijf richt zich op innovatie en ondersteunt klanten bij hun digitale transformatie. De oplossingen variëren van lokale oplossingen tot cloudtoepassingen op het gebied van moderne werkplekken en beveiliging, bedrijfstoepassingen, applicaties en infrastructuur, evenals data en kunstmatige intelligentie. www.cluster.reply.com

Riverty

Riverty, het innovatieve fintechbedrijf van Bertelsmann, ondersteunt duizenden handelaren en meer dan 26 miljoen consumenten door maandelijks meer dan 80 miljoen transacties te verwerken. Of het nu gaat om flexibele betalingen, debiteurenbeheer of intelligente boekhoudoplossingen, Riverty versterkt bedrijven en consumenten met innovatieve financiële diensten. Met een toegewijd team van meer dan 4.000 medewerkers in 11 landen in Europa en Noord-Amerika is Riverty een toonaangevende aanbieder van uitgebreide financiële oplossingen. www.riverty.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.