L&T Technology Services kooperiert mit MIT Media Lab bei KI-gestützten Innovationen

EDISON, New Jersey, und BOSTON, Massachusetts, USA--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen rund um KI, Digitalisierung und ER&D (Engineering, Forschung und Entwicklung), hat heute eine mehrjährige Mitgliedschaftsvereinbarung mit dem MIT Media Lab, einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen der Welt, bekannt gegeben. Als ein Lab Member des Konsortiums beabsichtigt LTTS, die kommende Generation der künstlichen Intelligenz (KI) zu erforschen, und bekräftigt damit sein Engagement für transformative Innovationen auf den Gebieten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LTTS aktive Gespräche führen und Informationen mit dem einzigartigen interdisziplinären Media Lab-Ökosystem austauschen, das Forscher, Innovatoren und Branchenführer verbindet.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt nicht nur auf praxisorientierten KI-Innovationen, sondern auch auf der Beschleunigung technologiegestützter Fortschritte durch die Bündelung der KI- und Engineering-Kompetenzen von LTTS mit dem beispiellosen Forschungsansatz des Media Lab. Zusammen wollen sie nachhaltige technische Lösungen sondieren, die ganze Branchen neu definieren – vom Aufbau intelligenterer Mobilitätssysteme bis hin zur Neugestaltung der Infrastruktur für eine grünere Zukunft.

„Wir sind sehr erfreut, Mitglied des MIT Media Lab zu werden, einer dynamischen und kreativen interdisziplinären Forschungsplattform“, berichtet Amit Chadha, CEO und Managing Director bei L&T Technology Services. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht den Anspruch von LTTS, die Grenzen der technischen Exzellenz zu erweitern. Von der Erforschung der agentischen KI bis hin zu ersten Roadmaps für AGI-Anwendungen bestimmen wir die Zukunft von Branchen, die auf Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie angewiesen sind.“

Seit über vier Jahrzehnten ist das MIT Media Lab Wegbereiter für transformative Forschung an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft, Technik und Design und schafft neue Technologien und Erlebnisse, die Menschen überall auf der Welt neue Möglichkeiten eröffnen. Mit dem Eintritt in dieses dynamische Umfeld stärkt LTTS seine Mission, zielgerichtete, agile und nachhaltige technische Innovationen für seinen globalen Kundenstamm zu entwickeln.

„Das MIT Media Lab lebt von Beziehungen, die engagierte Branchenführer mit unserer Forschergemeinschaft zusammenbringen“, so Jessica Rosenworcel, Executive Director des MIT Media Lab. „Die Zusammenarbeit mit LTTS eröffnet spannende Perspektiven, um sich mit KI, Daten und Design Thinking zu befassen und reale Herausforderungen bei Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie anzugehen. Gemeinsam loten wir die Grenzen des Machbaren aus, um weltweit bedeutsame Veränderungen anzustoßen.“

Im MIT Media Lab werden auch die wichtigsten Branchenprogramme von LTTS stattfinden, darunter die Digital Engineering Awards (DEA) und die Treffen des Beirats. Diese Events wirken als Inkubatoren für die Geschäftspartner von LTTS, die globale FuE-Aktivitäten leiten, und unterstützen die Erstellung von Roadmaps, den Wissensaustausch und beschleunigte technologische Durchbrüche.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital & ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

