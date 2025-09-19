SMBC Group en Jefferies breiden hun wereldwijde strategische alliantie aanzienlijk uit
SMBC Group en Jefferies breiden hun wereldwijde strategische alliantie aanzienlijk uit
Joint Venture om aandelen en ECM-activiteiten te combineren in Japan
Uitbreiding van gezamenlijke dekking van grotere sponsors
In EMEA, implementatie van gezamenlijke creatie met onderschrijving en uitvoering van gesyndiceerde Leveraged Finance voor deze klanten
SMBC vergroot haar aandelenbezit in Jefferies tot 20% in de open markt
SMBC verschaft Jefferies om en bij $2,5 miljard aan nieuwe kredietfaciliteiten om Jefferies te steunen en de samenwerkingsinspanningen te vergemakkelijken
NEW YORK & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) en Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), en SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (gezamenlijk de “SMBC Group”) maakten vandaag bekend dat zij hun wereldwijde strategische alliantie aanzienlijk uitbreiden.
