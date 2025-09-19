-

SMBC Group en Jefferies breiden hun wereldwijde strategische alliantie aanzienlijk uit

Joint Venture om aandelen en ECM-activiteiten te combineren in Japan

Uitbreiding van gezamenlijke dekking van grotere sponsors

In EMEA, implementatie van gezamenlijke creatie met onderschrijving en uitvoering van gesyndiceerde Leveraged Finance voor deze klanten

SMBC vergroot haar aandelenbezit in Jefferies tot 20% in de open markt

SMBC verschaft Jefferies om en bij $2,5 miljard aan nieuwe kredietfaciliteiten om Jefferies te steunen en de samenwerkingsinspanningen te vergemakkelijken

NEW YORK & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) en Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), en SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (gezamenlijk de “SMBC Group”) maakten vandaag bekend dat zij hun wereldwijde strategische alliantie aanzienlijk uitbreiden.

Contacts

Voor vragen neemt u contact op met:


Jonathan Freedman
Hoofd marketing en communicatie
Jefferies Financial Group Inc.
jfreedman@jefferies.com

Drew Benson
Hoofd communicatie
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Americas Division
MediaRelationsAmericas@smbcgroup.com

