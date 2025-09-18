-

IQM與Scientek Corporation簽署經銷商協議，協助臺灣量子運算發展

兩家公司旨在推動本地量子生態系統成長並促進技術應用

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IQM Quantum Computers與總部位於臺灣的科學儀器和其他高科技產品經銷商Scientek Corporation今日宣布簽署策略經銷商協議，以加快量子運算的商業化進程。

該協議的簽署緊隨臺灣半導體研究中心(TSRI)安裝IQM Spark——首台全堆疊超導量子電腦之後。根據經銷商協議，Scientek將銷售並推廣IQM的本地部署量子電腦和雲端解決方案，以滿足大學、研究機構和企業不斷變化的需求。

透過將Scientek在臺灣強大的市場影響力和客戶至上的服務模式與IQM在量子運算領域的領先地位相結合，此次合作將協助臺灣企業和研究機構探索並利用量子運算的強大能力，以解決複雜問題並推動科學研究與發展。

IQM Quantum Computers共同執行長Mikko Välimäki表示：「這份經銷商協議憑藉我們在臺灣乃至整個亞太地區已有的發展動力，是IQM擴充全球布局的又一關鍵措施。同時我們也相信，Scientek此前在低溫學領域的深厚專有知識，使其成為在臺灣市場支援IQM全堆疊超導量子電腦的理想合作夥伴。」

Scientek Corporation執行長Simon Lin表示：「借助IQM首屈一指的超導量子電腦，我們期望將臺灣的運算能力帶入量子時代。我們相信，IQM旗下致力於建構強大量子電腦系統的卓越技術團隊，將使我們的合作協助臺灣業界不斷向前邁進並實現新的高度。」

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪meetiqm.com

關於Scientek Corporation

Scientek是臺灣專業的儀器代理商/經銷商，擁有超過45年經驗。Scientek為學術機構提供計量工具的銷售與服務合作通路，同時為半導體晶圓廠和工業設施提供安全氣體偵測器或分析儀。近年來，Scientek不斷在臺灣擴大量子運算解決方案，並成功向政府研究中心和大學推廣低溫製冷系統、群集控制系統、元件和低溫同軸電纜。如欲瞭解更多資訊，請造訪Scientek-co.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
電子郵件：press@meetiqm.com
手機：+358504790845
www.meetiqm.com

sales@scientek-co.com
+886-3-5590909
www.scientek-co.com

