SMBC Group et Jefferies élargissent considérablement leur alliance stratégique mondiale

NEW YORK et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE : JEF) (« Jefferies ») et Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE : SMFG) (« SMFG »), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC ») et SMBC Nikko Securities Inc. (« SMBC Nikko ») (collectivement, « SMBC Group ») ont annoncé aujourd’hui qu’ils élargissaient considérablement leur alliance stratégique mondiale.

SMBC Group et Jefferies ont initialement conclu une alliance stratégique en 2021 afin de collaborer sur de futures opportunités commerciales dans le domaine des services bancaires aux entreprises et d’investissement. En 2023, l’alliance a été élargie afin de renforcer la collaboration dans les domaines des fusions-acquisitions, des marchés des actions et des capitaux d’emprunt, en mettant particulièrement l’accent sur les clients de qualité investissement aux États-Unis. SMBC Group et Jefferies ont ensuite ajouté des protocoles d’accord afin d’étendre leur alliance à la région EMEA, au Canada, à l’Asie et à l’Australie, ainsi que d’élargir la portée des initiatives de couverture conjointe à des sponsors mondiaux plus importants, à des sociétés en phase de pré-introduction en bourse et à des entreprises clientes de qualité sous-investissement.

Aujourd’hui, Jefferies et SMBC Group annoncent les prochaines étapes importantes de leur alliance stratégique mondiale, qui leur permettra de tirer davantage parti de leurs atouts commerciaux uniques et de renforcer leur capacité à répondre aux besoins mondiaux de leurs clients emprunteurs, investisseurs, entreprises et sponsors. Cela inclura la fusion de leurs activités japonaises dans le domaine des actions et des marchés de capitaux, l’extension de la couverture conjointe des sponsors de plus grande envergure et la mise en œuvre, dans la région EMEA, de l’origination, de la souscription et de l’exécution conjointes de prêts syndiqués à effet de levier pour ces clients. SMBC a accepté d’augmenter sa participation dans Jefferies jusqu’à 20 % sur le marché libre et de fournir à Jefferies environ 2,5 milliards de dollars de nouvelles facilités de crédit afin de soutenir Jefferies et de faciliter les efforts de collaboration, notamment dans le domaine des prêts à effet de levier dans la région EMEA, les prêts pré-IPO aux États-Unis et la titrisation adossée à des actifs, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires applicables.

Coentreprise dans le domaine des actions japonaises

SMBC Group et Jefferies ont conclu un protocole d’accord en vue de créer une coentreprise au Japon afin de mener les principaux aspects de leurs activités de recherche, de vente et de négociation d’actions japonaises de gros et de marchés des capitaux propres. Jefferies et le SMBC Group prévoient que la coentreprise commencera à servir ses clients en janvier 2027. La nouvelle coentreprise sera intégrée à l’activité mondiale de premier plan de Jefferies dans le domaine des actions afin de fournir aux investisseurs institutionnels des informations et des services d’exécution sur les marchés du monde entier de manière transparente et cohérente. Grâce à l’expertise de SMBC et SMBC Nikko sur le marché intérieur et à la solidité de leur bilan, ainsi qu’à la position de leader de Jefferies auprès des investisseurs mondiaux et à sa technologie de négociation avancée, SMBC Group et Jefferies ont pour objectif de devenir le premier fournisseur de services de gros dans le domaine des actions et des marchés des capitaux propres au Japon.

Couverture conjointe des sponsors

SMBC Group et Jefferies étendront leur couverture conjointe des grands sponsors afin d’offrir les capacités d’investissement et de services bancaires aux entreprises de Jefferies et SMBC Group à ces grands clients sponsors dans la région EMEA.

Augmentation de la participation de SMBC dans Jefferies de 15 % à 20 %

SMBC a l’intention d’augmenter sa participation économique dans Jefferies jusqu’à 20 % (sur une base convertie et entièrement diluée) en achetant des actions sur le marché libre, puis en échangeant ces actions ordinaires contre des actions ordinaires sans droit de vote ou des actions privilégiées sans droit de vote qui seront obligatoirement convertibles en actions ordinaires sans droit de vote. SMBC continuera à détenir moins de 5 % des droits de vote dans Jefferies. L’augmentation de l’investissement est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Facilités de crédit nouvelles et améliorées

SMBC Group a accepté d’accorder des facilités de crédit d’un montant total d’environ 2,5 milliards de dollars afin de soutenir Jefferies et de faire progresser la collaboration dans des domaines clés, notamment le financement structuré tel que les prêts à effet de levier dans la région EMEA, les prêts pré-IPO aux États-Unis et la titrisation adossée à des actifs. Ce nouveau montage financier substantiel d’environ 2,5 milliards de dollars vise à renforcer notre engagement à approfondir notre partenariat, à améliorer nos capacités combinées dans ces domaines prioritaires et à nous permettre d’offrir des services exceptionnels à nos clients.

Commentaires de la direction

Toru Nakashima, président-directeur général de SMFG Group, déclare : « Notre vision consiste à aligner SMBC Group et Jefferies afin d’offrir à nos clients les meilleures solutions de financement et de conseil pour répondre à leurs besoins à travers le monde. Nous sommes satisfaits des progrès accomplis à ce jour, nous considérons l’élargissement actuel de notre alliance stratégique mondiale comme une nouvelle étape vers la réalisation de notre objectif et nous pensons que nous n’en sommes qu’au début de la réalisation de notre potentiel commun. »

Rich Handler, directeur général de Jefferies, et Brian Friedman, son président, déclarent : « SMBC Group et Jefferies forment ensemble une alliance unique grâce à la puissance de leurs plateformes mondiales combinées. Des fusions-acquisitions et autres conseils stratégiques au financement des bilans et des marchés de capitaux, en passant par la recherche, la vente et la négociation sur les marchés de capitaux quotidiens, nos capacités combinées offrent une valeur exceptionnelle à nos clients à travers le monde. »

À propos de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG est l’une des plus grandes institutions financières dont le siège social est au Japon, avec une présence établie dans toutes les activités bancaires de particuliers et d’entreprises. Par l’intermédiaire des filiales et des sociétés affiliées, SMFG offre une gamme diversifiée de services financiers, notamment activités bancaires commerciales, crédit-bail, valeurs mobilières, cartes de crédit, financement à la consommation et autres services. L’actif total consolidé de SMFG s'élevait à 264 trillions de yens au 31 décembre 2022.

À propos de Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies est une société mondiale de premier plan offrant une gamme complète de services dans le domaine de la banque d’investissement et des marchés de capitaux. Avec plus de 40 bureaux à travers le monde, nous offrons nos connaissances et notre expertise aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements.

À propos de Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC est la filiale d'activités bancaires commerciales de SMFG et l’une des plus grandes banques au monde sur la base du total des actifs. La société fournit une vaste gamme de services bancaires aux entreprises et aux particuliers au Japon et à l'international.

À propos de SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko est l’une des principales sociétés de valeurs mobilières au Japon couvrant tous les segments de clients avec une large gamme de produits et services financiers à travers son réseau international.

Informations supplémentaires et où les trouver

La présente communication peut être considérée comme un document de sollicitation en vue de l’approbation par les actionnaires (l’« approbation des actionnaires ») du certificat de constitution modifié et mis à jour autorisant l’émission d’actions ordinaires supplémentaires sans droit de vote. Dans le cadre de l’assemblée annuelle de ses actionnaires pour l’approbation des actionnaires, Jefferies a l’intention de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris la circulaire de sollicitation de procurations de Jefferies sous sa forme préliminaire et définitive. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE JEFFERIES SONT PRIÉS DE LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, Y COMPRIS LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION DE JEFFERIES (SI ET LORSQU’ELLE SERA DISPONIBLE), CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE PROJET DE MODIFICATION ET DE REFORMULATION DE L’ACTE CONSTITUTIF. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent ou pourront obtenir ces documents (s’ils sont disponibles) gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou gratuitement auprès de Jefferies en adressant une demande à Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022.

Participants à la sollicitation

Jefferies et ses administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et des employés, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérés comme des « participants » à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Jefferies en faveur de l’approbation des actionnaires. Les informations relatives aux administrateurs et dirigeants de Jefferies figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de Jefferies sur le formulaire 14A pour son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025, qui a été déposée auprès de la SEC le 14 février 2025. Dans la mesure où les participations des administrateurs ou des dirigeants de Jefferies dans les titres de la société ont changé depuis les montants indiqués dans cette circulaire de sollicitation de procurations 2025, ces changements ont été ou seront reflétés dans les déclarations initiales de propriété effective sur le formulaire 3 ou les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposées auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les intérêts directs ou indirects, par le biais de détentions de titres ou autres, des participants de Jefferies à la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des actionnaires de Jefferies en général, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations de Jefferies relative à l’approbation des actionnaires lorsqu’elle sera disponible.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant notre avenir et des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « peut », « avoir l’intention de », « perspectives », « sera », « estimer », « prévoir », « projeter », « devrait » et d’autres mots et expressions similaires, et sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui évolueront au fil du temps. Les déclarations prospectives peuvent contenir des convictions, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les revenus, les bénéfices, les opérations, les accords et autres résultats, et peuvent inclure des déclarations sur les performances, les plans et les objectifs futurs. Les déclarations prospectives comprennent également des déclarations relatives à nos stratégies de développement futur de nos activités et de nos produits, y compris l’alliance stratégique entre Jefferies et SMBC Group. En particulier, les déclarations prospectives comprennent des déclarations sur les avantages potentiels de la collaboration avec SMBC Group et l’intention de SMBC d’augmenter sa participation dans Jefferies, SMBC n’étant pas tenu de le faire. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites ; nous n’assumons aucune obligation et ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives. En outre, étant donné que les déclarations prospectives ne représentent que notre opinion concernant des événements futurs, dont beaucoup sont par nature incertains, les résultats ou conséquences réels peuvent différer, parfois de manière significative, des résultats ou conséquences anticipés indiqués dans ces déclarations prospectives. Les informations concernant les facteurs importants, y compris les « facteurs de risque », qui pourraient entraîner une différence, parfois significative, entre les résultats ou conséquences réels et ceux indiqués dans nos déclarations prospectives, sont contenues dans les rapports que nous déposons auprès de la SEC. Vous devez lire et interpréter toute déclaration prospective conjointement avec les rapports que nous déposons auprès de la SEC. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Différents types d’investissements comportent différents degrés de risque. Par conséquent, il ne faut pas supposer que les performances futures d’un investissement ou d’une stratégie d’investissement spécifique seront rentables ou égales aux niveaux de performance indiqués correspondants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.