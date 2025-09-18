IQM e Scientek Corporation assinam acordo de revenda para fomentar a computação quântica em Taiwan

TAIPEI (Taiwan)--(BUSINESS WIRE)--A IQM Quantum Computers e a Scientek Corporation, uma revendedora de instrumentos científicos e outros produtos de alta tecnologia com sede em Taiwan, anunciaram hoje a assinatura de um acordo estratégico de revenda para acelerar a comercialização da computação quântica.

O acordo segue a instalação do IQM Spark, o primeiro computador quântico supercondutor full-stack no Instituto de Pesquisa de Semicondutores de Taiwan (TSRI). Nos termos do acordo de revenda, a Scientek venderá e promoverá os computadores quânticos locais e as soluções em nuvem da IQM que atendem às necessidades em evolução de universidades, instituições de pesquisa e empresas.

Combinando a forte presença de mercado e a abordagem centrada no cliente da Scientek em Taiwan com a liderança quântica da IQM, a colaboração ajudará as empresas e instituições de pesquisa taiwanesas a explorar e aproveitar o poder da computação quântica para resolver problemas complexos e impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento científico.

“Este acordo de revenda se baseia em nosso impulso existente em Taiwan e em toda a região Ásia-Pacífico e representa mais um passo importante na expansão da presença global da IQM”, disse Mikko Välimäki, co-CEO da IQM Quantum Computers. “Também acreditamos que a profunda experiência prévia da Scientek em criogenia a torna uma parceira ideal para apoiar os computadores quânticos supercondutores full-stack da IQM no mercado taiwanês.”

“Juntamente com os computadores quânticos supercondutores líderes da IQM, nossa expectativa é levar os recursos computacionais de Taiwan para a era quântica”, afirmou Simon Lin, CEO da Scientek Corporation. “Acreditamos que a excelente equipe técnica da IQM na criação de um poderoso sistema de computador quântico torna nossa colaboração capaz de levar o povo taiwanês a avançar e alcançar novos patamares.”

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e ao hardware da IQM. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença mundial na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos. Para mais informações, acesse meetiqm.com.

Sobre a Scientek Corporation:

A Scientek é uma agente/distribuidora profissional de instrumentos em Taiwan, com mais de 45 anos de experiência. Ela atua como canal parceiro de vendas e serviços para ferramentas de metrologia para instituições acadêmicas, detectores de gás de segurança ou analisadores para fábricas de semicondutores e instalações industriais. A Scientek expande a solução de computação quântica em Taiwan e promove com sucesso o sistema de refrigeração criogênica, o sistema de controle de cluster, os componentes e os cabos criogênicos para centros de pesquisa governamentais e universidades nos últimos anos. Para mais informações, acesse Scientek-co.com.

