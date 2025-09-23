L&T Technology Services s’associe au MIT Media Lab pour collaborer sur des innovations basées sur l’IA

EDISON, New Jersey et BOSTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services de conseil en IA, numérique et ER&D, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord d’adhésion pluriannuel avec le MIT Media Lab, l’un des instituts de recherche les plus prestigieux au monde. En tant que membre du consortium Lab, LTTS a l’intention d’explorer les avancées de nouvelle génération en matière d’intelligence artificielle (IA), soulignant ainsi son engagement à favoriser l’innovation transformationnelle dans les domaines de la mobilité, de la durabilité et de la technologie.

Dans le cadre de cet accord, LTTS participera à des discussions actives et à des échanges d’informations avec l’écosystème interdisciplinaire unique du Media Lab, qui rassemble des chercheurs, des innovateurs et des leaders industriels.

Cette collaboration met non seulement l’accent sur l’innovation pratique en matière d’IA, mais accélère également les progrès technologiques en associant l’expertise de LTTS en matière d’IA et d’ingénierie à l’approche de recherche unique du Media Lab. Ensemble, ils ont l’intention d’explorer des solutions d’ingénierie durables qui redéfinissent les industries, de la création de systèmes de mobilité plus intelligents à la refonte des infrastructures pour un avenir plus vert.

« Nous sommes ravis de rejoindre le MIT Media Lab, un laboratoire de recherche interdisciplinaire dynamique et créatif », déclare Amit Chadha, président-directeur général de L&T Technology Services. « Cette collaboration souligne l’engagement de LTTS à repousser les limites de l’excellence en ingénierie. De l’exploration de l’IA agentique aux premières feuilles de route pour les applications de l’AGI, nous traçons la voie pour façonner l’avenir des industries qui dépendent de la mobilité, de la durabilité et de la technologie. »

Depuis plus de quatre décennies, le MIT Media Lab est à l’avant-garde de la recherche transformatrice à la croisée de l’art, de la science, de l’ingénierie et du design, redéfinissant les technologies et les expériences qui permettent à tous de s’épanouir. En rejoignant cet environnement dynamique, LTTS renforce sa mission qui consiste à créer des innovations techniques utiles, agiles et durables pour sa clientèle mondiale.

« Au MIT Media Lab, nous nous épanouissons grâce aux relations qui réunissent des leaders industriels audacieux et notre communauté de chercheurs », déclare Jessica Rosenworcel, directrice exécutive du MIT Media Lab. « La collaboration avec LTTS ouvre des perspectives passionnantes pour s’engager dans l’IA, les données et la réflexion conceptuelle afin de relever les défis du monde réel en matière de mobilité, de durabilité et de technologie. Ensemble, nous explorons les limites du possible afin d’inspirer un impact significatif à l’échelle mondiale. »

LTTS organisera également ses programmes industriels phares, notamment les Digital Engineering Awards (DEA) et les réunions du conseil consultatif, au MIT Media Lab. Ces événements serviront d’incubateurs pour les partenaires commerciaux de LTTS qui mènent des activités de R&D à l’échelle mondiale, en soutenant l’élaboration de feuilles de route, l’échange de connaissances et l’accélération des percées technologiques.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour tous les produits et processus.

Détermination. Agilité. Innovation. Voilà comment nous stimulons la croissance dans les segments mobilité, durabilité et technologie. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises du Fortune 500 et 57 entreprises d'ingénierie et de R&D de premier plan dans les domaines des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécoms, de la haute technologie et des industries de transformation. Basée en Inde, l'entreprise emploie plus de 23 600 personnes dans 23 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d'innovation, au 30 juin 2025.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.