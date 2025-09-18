-

IQMと科栄、台湾における量子コンピューティング推進に向けて販売代理店契約を締結

台湾の量子エコシステムの成長と導入促進を目指す

台北、台湾--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 超伝導量子コンピューターの世界的企業であるIQMクアンタム・コンピューターズと、台湾を拠点に科学機器や先端技術製品の販売を手がける科栄株式会社（Scientek Corporation）は、量子コンピューティングの商業化を加速するため、戦略的販売代理店契約を締結したと発表しました。

今回の契約は、台湾半導体研究所（TSRI）における台湾初のフルスタック超伝導量子コンピューター「IQM Spark」の導入に続くものです。契約に基づき、科栄はIQMのオンプレミス量子コンピューターおよびクラウドソリューションを販売・推進し、大学、研究機関、企業など多様なニーズに応えていきます。

台湾市場での強固なプレゼンスと顧客重視のアプローチを持つ科栄と、量子コンピューティング分野をリードするIQMが協力することで、台湾の企業や研究機関が量子コンピューティングを活用し、複雑な課題の解決や科学研究・開発を加速することが期待されます。

IQMクアンタム・コンピューターズの共同CEO、ミッコ・ヴァリマキ氏は次のように述べています。「今回の販売代理店契約は、台湾およびアジア太平洋地域における当社の取り組みをさらに前進させ、IQMのグローバル展開を拡大する重要な一歩です。科栄が持つ低温工学の深い知見は、台湾市場で当社のフルスタック超伝導量子コンピューターを支える理想的なパートナーとなるでしょう」

科栄のCEO、サイモン・リン氏は次のようにコメントしています。「IQMの最先端超伝導量子コンピューターとともに、台湾の計算能力を量子時代へと引き上げたいと考えています。強力な量子コンピューター・システムを構築するIQMの卓越した技術チームと協力することで、台湾の人々が前進し、新たな高みへ到達することを確信しています」

IQMクアンタム・コンピューターズについて

IQMは超伝導量子コンピューターの世界的リーダーです。オンプレミス型のフルスタック量子コンピューターやクラウドプラットフォームを提供しています。顧客には、世界有数の高性能コンピューティングセンター（HPC）、研究機関、大学、企業が含まれ、これらの顧客はIQMのソフトウエアとハードウエアをフルに活用できます。フィンランドを本拠とする同社は、300人以上の従業員を擁し、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポーランド、スペイン、シンガポール、韓国、米国に拠点を展開しています。詳細は、meetiqm.comをご覧ください。

科栄株式会社（Scientek Corporation）について :

科栄は台湾で45年以上の歴史を持つプロフェッショナルな計測機器の代理店・販売会社です。学術機関向け計測機器や、半導体工場・産業施設向け安全ガス検知機器・分析機器の販売・サービスパートナーとして活動しています。近年は、台湾で量子コンピューティング・ソリューションの展開を拡大し、政府系研究機関や大学に向けて極低温冷凍機システム、クラスタ制御システム、部品、低温用同軸ケーブルの導入促進に成功しています。詳細はScientek-co.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media contact:
Email: press@meetiqm.com
Mobile: +358504790845
www.meetiqm.com

sales@scientek-co.com
+886-3-5590909
www.scientek-co.com

