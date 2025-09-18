IQM und die Scientek Corporation unterzeichnen eine Reseller-Vereinbarung zur Förderung des Quantencomputings in Taiwan

TAIPEH, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers und die Scientek Corporation, ein Wiederverkäufer von wissenschaftlichen Instrumenten und anderen Hightech-Produkten mit Sitz in Taiwan, gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Reseller-Vereinbarung bekannt, um die Kommerzialisierung des Quantencomputings zu beschleunigen.

Die Vereinbarung folgt auf die Installation von IQM Spark, dem ersten supraleitenden Full-Stack-Quantencomputer am Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI). Im Rahmen der Reseller-Vereinbarung wird Scientek die Quantencomputer und Cloud-Lösungen von IQM für den Einsatz vor Ort vertreiben und bewerben, die den sich verändernden Anforderungen von Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen gerecht werden.

Durch die Kombination der starken Marktpräsenz und des kundenzentrierten Ansatzes von Scientek in Taiwan mit der Führungsrolle von IQM im Bereich Quantencomputing wird die Kooperation Unterstützung für Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Taiwan bieten, um das Potenzial des Quantencomputings zur Lösung komplexer Probleme und zur Förderung wissenschaftlicher Forschung und der Weiterentwicklung zu erkunden und zu nutzen.

„Diese Reseller-Vereinbarung baut auf unserer derzeitigen Dynamik in Taiwan und der gesamten APAC-Region auf und ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau der globalen Präsenz von IQM“, erklärte Mikko Välimäki, Co-CEO von IQM Quantum Computers. „Außerdem denken wir, dass Scientek aufgrund seiner fundierten Fachkenntnisse im Bereich Kryotechnik der perfekte Partner für den Support der supraleitenden Full-Stack-Quantencomputervon IQM auf dem taiwanesischen Markt ist.“

„Wir gehen davon aus, dass wir in Verbindung mit den führenden supraleitenden Quantencomputern von IQM die Rechenkapazitäten Taiwans in das Quantenzeitalter führen können“, so Simon Lin, CEO von Scientek Corporation. „Wir sind fest davon überzeugt, dass das hervorragende technische Team von IQM, das erstklassige Arbeit beim Aufbau leistungsstarker Quantencomputersysteme leistet, unsere Zusammenarbeit bereichern und die Menschen in Taiwan dazu befähigen wird, voranzugehen und neue Höhen zu erreichen.“

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein Weltmarktführer im Bereich supraleitender Quantencomputer. IQM bietet sowohl Full-Stack-Quantencomputer für den Einsatz vor Ort als auch eine Cloud-Plattform, die den Zugriff auf seine Computer ermöglicht. Zum Kundenkreis von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 300 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Finnland und eine weltweite Präsenz in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen erhalten Sie unter meetiqm.com.

Über die Scientek Corporation :

Scientek ist ein Vertreter/Vertriebspartner für professionelle Instrumente in Taiwan und verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung. Scientek fungiert als Vertriebs- und Servicepartner für Messtechnik für akademische Einrichtungen, Sicherheitsgasdetektoren oder Analysegeräte für Halbleiterfabriken und Industrieanlagen. Scientek treibt die Verbreitung von Quantencomputing-Lösungen in Taiwan voran und hat in den vergangenen Jahren erfolgreich Kryo-Kühlsysteme, Cluster-Steuerungssysteme, Komponenten und Kryo-Koaxialkabel an staatliche Forschungszentren und Universitäten vermarktet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Scientek-co.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.