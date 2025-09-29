-

Triunfando entre los aficionados: Balchem destaca el efecto beneficioso de la vitamina K2 en el inicio de la temporada del FC Bayern femenino

original Balchem Spotlights The Power of Vitamin K2 at FC Bayern Women’s Season Opener

Balchem Spotlights The Power of Vitamin K2 at FC Bayern Women’s Season Opener

MONTVALE, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Balchem, fabricante líder internacional de ingredientes especiales para la nutrición y la salud de las personas, y socio oficial del equipo femenino de fútbol FC Bayern (FCB), ha lanzado su primera iniciativa dirigida directamente al consumidor, en la que muestra a los aficionados del FCB el poder de la vitamina K2. La empresa promocionó su marca K2VITAL™ con un puesto de exposición en el Allianz Arena de Múnich, durante el partido inaugural de la Bundesliga (liga alemana de fútbol) el 6 de septiembre. Esta iniciativa forma parte de la última estrategia de marketing de Balchem, cuyo objetivo es concienciar a los consumidores sobre los beneficios para la salud que ofrece la vitamina K2 y salvar la distancia entre los mercados B2B y B2C.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matilde Martinuzzi
Ejecutivo sénior de cuentas de Relaciones públicas
BDB Global
matilde.martinuzzi@bdb.co.uk

Bettina Bendig
Director de Estrategia de marketing de consumidores y crecimiento B2B2C
Balchem Human Nutrition and Health
Bettina.bendig@balchem.com

Industry:

Balchem Corporation

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matilde Martinuzzi
Ejecutivo sénior de cuentas de Relaciones públicas
BDB Global
matilde.martinuzzi@bdb.co.uk

Bettina Bendig
Director de Estrategia de marketing de consumidores y crecimiento B2B2C
Balchem Human Nutrition and Health
Bettina.bendig@balchem.com

Back to Newsroom