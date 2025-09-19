Die SMBC Group und Jefferies erweitern ihre globale strategische Allianz signifikant

NEW YORK UND TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Die Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) („Jefferies“) und die Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) („SMFG“), die Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC“) und SMBC Nikko Securities Inc. („SMBC Nikko“) (zusammen „SMBC Group“) gaben heute eine erhebliche Erweiterung ihrer globalen strategischen Allianz bekannt.

Die SMBC Group und Jefferies sind 2021 eine strategische Allianz eingegangen, deren Ziel die Zusammenarbeit bei zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Corporate und Investment Banking war. 2023 erweiterten sie die Allianz, um die Zusammenarbeit in den Bereichen M&A, Aktien- und Anleihekapitalmärkte zu verstärken, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Investment-Grade-Kunden in den USA. Anschließend unterzeichneten die SMBC Group und Jefferies Absichtserklärungen, ihre Allianz auf die EMEA-Region, Kanada, Asien und Australien auszuweiten und den Umfang ihrer gemeinsamen Initiativen auf größere globale Sponsoren, Pre-IPO-Unternehmen und Unternehmenskunden mit Sub-Investment-Grade-Rating auszudehnen.

Heute geben Jefferies und die SMBC Group die nächsten großen Schritte ihrer globalen strategischen Allianz bekannt, die ihre einzigartigen unternehmerischen Stärken noch besser nutzen und ihre Fähigkeiten verbessern werden, um den globalen Anforderungen ihrer Kunden in den Bereichen Kreditvergabe, Investitionen, Unternehmenskunden und Sponsoring gerecht zu werden. Dies umfasst die Zusammenlegung ihrer japanischen Aktien- und ECM-Geschäfte, die Ausweitung der gemeinsamen Betreuung größerer Sponsoren und die Implementierung von gemeinsamer Origination, gemeinsamem Underwriting und gemeinsamer Ausführung von syndizierten Leveraged Loans für diese Kunden in der EMEA-Region. SMBC erklärt sich dabei bereit, seinen Aktienanteil an Jefferies auf dem offenen Markt auf bis zu 20 % zu erhöhen. SMBC stellt Jefferies zudem neue Kreditfazilitäten in Höhe von rund 2,5 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Jefferies und zur Erleichterung der Zusammenarbeit zur Verfügung, darunter Leveraged Loans in der EMEA-Region, Pre-IPO-Kredite in den USA und Asset-Backed-Securitization, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Joint Venture für japanische Aktien

Die SMBC Group und Jefferies haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, ein Joint Venture in Japan zu gründen. Dieses soll die wesentlichen Aspekte ihrer japanischen Aktienresearch-, Sales- und Trading- sowie Aktienkapitalmarktgeschäfte übernehmen. Jefferies und die SMBC Group erwarten, dass das Joint Venture im Januar 2027 beginnen wird, Kunden zu betreuen. Das neue Joint Venture wird in das marktführende globale Aktiengeschäft von Jefferies integriert, um institutionellen Anlegern nahtlos und konsistent Informationen bereitzustellen und die Ausführung von Transaktionen auf den Märkten weltweit zu ermöglichen. Mit der Expertise von SMBC und SMBC Nikko auf dem heimischen Markt und ihrer Bilanzstärke und mit der führenden Position von Jefferies in Bezug auf globale Anleger und fortschrittliche Handelstechnologie wollen die SMBC Group und Jefferies letztendlich zum führenden Anbieter im Bereich Wholesale-Aktien und Aktienkapitalmärkte in Japan werden.

Gemeinsame Betreuung von Sponsoren

Die SMBC Group und Jefferies werden ihre gemeinsame Betreuung größerer Sponsoren erweitern, um diesen großen Sponsoren-Kunden in der EMEA-Region die Investment- und Corporate-Banking-Kompetenzen von Jefferies und der SMBC Group anzubieten.

Erhöhung der Kapitalbeteiligung von SMBC an Jefferies von 15 % auf bis zu 20 %

SMBC plant eine Erhöhung seiner wirtschaftlichen Beteiligung an Jefferies auf bis zu 20 % (auf konvertierter und vollständig verwässerter Basis) durch den Kauf von Aktien auf dem freien Markt. Diese Stammaktien sollen im Anschluss gegen stimmrechtslose Stammaktien oder stimmrechtslose Vorzugsaktien getauscht werden, die wiederum zwingend in stimmrechtslose Stammaktien umgewandelt werden können. SMBC wird auch künftig weniger als 5 % der Stimmrechte an Jefferies halten. Die Investitionserhöhung steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Neue und verbesserte Kreditfazilitäten

Die SMBC Group hat einer Erweiterung der Kreditfazilitäten um insgesamt rund 2,5 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Damit soll Jefferies unterstützt und die Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen vorangetrieben werden, darunter strukturierte Finanzdienstleistungen wie Leveraged Lending in der EMEA-Region, Pre-IPO-Kredite in den USA und Asset-Backed Securitization. Dieses neu geschnürte, umfangreiche Finanzierungspaket in Höhe von rund 2,5 Milliarden US-Dollar dient dazu, unser Engagement für die Vertiefung der Partnerschaft zu unterstreichen, unsere gemeinsamen Kompetenzen in diesen Fokusbereichen auszubauen und unseren Kunden außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten.

Kommentare der Führungsebene

Toru Nakashima, Director President und Group CEO von SMFG, erklärte: „Unsere Vision ist der Schulterschluss zwischen der SMBC Group und Jefferies, um unseren Kunden rund um den Globus die besten Finanzierungs- und Beratungslösungen für ihre Bedürfnisse anzubieten. Wir freuen uns sehr über unsere bisherigen Fortschritte und verstehen die heute beschlossene Ausweitung unserer globalen strategischen Allianz als einen weiteren Schritt zur Erreichung unseres Ziels. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir erst am Anfang des Weges stehen, unser gemeinsames Potenzial voll auszuschöpfen.“

Rich Handler, CEO von Jefferies, und Brian Friedman, President von Jefferies, erklärten: „Die SMBC Group und Jefferies verfügen dank ihrer kombinierten globalen Plattformen über eine einzigartige Stärke. Angefangen bei M&A und anderer strategischer Beratung über Bilanz- und Kapitalmarktfinanzierung bis hin zu Research, Sales und Trading auf den täglichen Kapitalmärkten: Mit unseren kombinierten Fähigkeiten bieten wir unseren Kunden in aller Welt einen außergewöhnlichen Mehrwert.“

Über die Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Die SMFG gehört zu den größten Finanzinstituten mit Hauptsitz in Japan und ist in allen Bereichen des Privat- und Firmenkundengeschäfts präsent. Über ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen bietet die SMFG eine umfangreiche Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Commercial Banking, Leasing, Wertpapiere, Kreditkarten, Verbraucherfinanzierung und andere Dienstleistungen. Die konsolidierte Bilanzsumme der SMFG belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 264 Billionen Yen.

Über die Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies ist ein führendes, weltweit tätiges Full-Service-Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen. Wir unterhalten mehr als 40 Niederlassungen weltweit und bieten Investoren, Unternehmen und Regierungen umfassende Einblicke und Fachkompetenz.

Über Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC ist die Geschäftsbank-Tochter der SMFG und eine der größten Banken der Welt gemessen an der Bilanzsumme. Sie bietet eine breite Palette an Bankdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher in Japan und weltweit an.

Über SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko ist eines der führenden Wertpapierunternehmen Japans, das über sein internationales Netz sämtliche Kundensegmente mit einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen abdeckt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.