Fill Up Média rejoint le SSP de Vistar Media et accélère sa stratégie programmatique DOOH

Fill Up Média (Paris:ALFUM), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce son intégration au SSP de Vistar Media, leader mondial des solutions technologiques OOH et membre du groupe T-Mobile Advertising Solutions. Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives aux marques en facilitant l’accès en temps réel à plus de 5 000 écrans répartis dans toute la France.

Le dispositif Fill Up Média devient accessible à l’ensemble des agences médias connectées à l’écosystème programmatique, pour des activations DOOH ciblées, flexibles et mesurables.

En associant la puissance de ciblage de Vistar aux capacités contextuelles du réseau Fill Up Média, les campagnes gagnent en pertinence. Diffusés à un moment d’attente stratégique lors de la prise de carburant, les messages publicitaires bénéficient d’une attention optimale de la part des automobilistes.

Le réseau Fill Up Média est proposé à un CPM ultra compétitif afin de créer des opportunités supplémentaires pour les marques, en les incitant à mixer différents médias pour répondre efficacement à ses objectifs en tirant profit du meilleur de chacun d’entre eux.

Ils en parlent

« Rejoindre le SSP Vistar marque une étape clé dans notre stratégie programmatique. Nous offrons aux marques une nouvelle façon de communiquer, à la fois ultra ciblée et mesurable, dans un environnement physique captif », a déclaré Élodie Acerbis, Directrice Marketing et Communication.

« L’intégration de Fill Up Média à notre SSP renforce encore un peu plus notre position sur le marché français en apportant une réponse concrète aux annonceurs en conjuguant à la fois la puissance du local et rayonnement national. Cette nouvelle collaboration s’inscrit aussi pleinement dans notre volonté d’offrir aux marques des environnements médias innovants et captifs, où la publicité bénéficie d’un temps d’attention fort », a ajouté Maxime Noizat, Country Manager France, Vistar Media.

À propos de Vistar Media

Vistar Media est le partenaire incontournable de la publicité extérieure (OOH). Il offre aux marques, aux annonceurs et aux éditeurs le tout premier véritablement intelligent pour l’achat et la vente d’inventaire OOH – des écrans numériques programmatiques dynamiques aux emplacements traditionnels à fort impact.

En unifiant l’ensemble de l’écosystème DOOH, Vistar permet aux marques de capter une attention de qualité, en atteignant les audiences avec précision à grande échelle grâce à un ciblage basé sur la donnée et des résultats mesurables.

En tant que plus grande place de marché de transactions OOH au monde, Vistar propose une suite complète de solutions de pointe, incluant une demand-side platform (DSP), une supply-side platform (SSP), un ad server, un lecteur, un système de gestion des appareils et un logiciel de planification pour l’affichage traditionnel.

Basée à New York et active dans plus de 35 marchés à travers le monde, Vistar façonne l’avenir de l’OOH – en innovant sans cesse et en établissant les standards d’excellence du secteur. Vistar Media fait partie de T-Mobile Advertising Solutions.

À PROPOS DE FILL UP MÉDIA

Fill Up Média transforme le plein d’essence en un moment d’attention unique pour les marques. Acteur référent de la publicité extérieure, la régie met à disposition plus de 5 000 écrans en achat programmatique. Elle a choisi ce moment d’attente pour proposer une communication innovante sur un support digital et sonore unique, afin de capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes. Avec une audience 100% mobile, Fill Up Média permet aux annonceurs de toucher des millions de conducteurs chaque semaine au cœur de leurs trajets quotidiens et parcours d’achat.

En 2024, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 M€ et comptait 62 collaborateurs. En savoir plus sur www.fillupmedia.fr