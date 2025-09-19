-

L&Tテクノロジー・サービシズ、AI主導のイノベーションを推進すべくMITメディアラボと提携

LTTSは世界クラスの研究と画期的な問題解決の機会を活用し、モビリティ、サステナビリティ、テクノロジーにおける次世代技術を探求

ニュージャージー州エジソン & マサチューセッツ州ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AI、デジタル、およびER&Dコンサルティングサービスにおける世界的リーダーであるL&Tテクノロジー・サービシズ（BSE：540115、NSE：LTTS）は、世界有数の権威ある研究機関であるMITメディアラボとの複数年にわたるメンバーシップ契約を締結したと発表しました。コンソーシアム・ラボ・メンバーとして、LTTSは人工知能（AI）分野における次世代の進歩を探求し、モビリティ、サステナビリティ、テクノロジー分野における変革的なイノベーション推進に関するコミットメントを強化します。

本契約の一環として、LTTSは複数の異なる学問分野が関わるメディアラボのユニークなエコシステムと、積極的な議論や情報交換を行います。このエコシステムには研究者、イノベーター、業界リーダーが集まっています。

本提携は実用的なAIイノベーションを重視するだけでなく、LTTSのAIおよびエンジニアリングにおける専門知識とメディアラボ独自の研究手法を結びつけることで、テクノロジー主導による進歩を促すものです。私たちはともに力を合わせ、スマートなモビリティシステムの構築から環境に優しい未来に向けたインフラの再考に至るまで、産業を再定義する持続可能なエンジニアリングソリューションの探求を目指します。

複数の異なる学問分野が関わるダイナミックかつ創造的なリサーチ・サンドボックスであるMITメディアラボに加わることができ、嬉しく思います」と、L&Tテクノロジー・サービシズの最高経営責任者（CEO）兼マネージング・ディレクターであるアミット・チャダは述べています。「今回の提携は、エンジニアリングの卓越性の限界に挑戦するというLTTSのコミットメントを明確に示すものです。 エージェント型AIの探求から初期段階における汎用人工知能（AGI）の応用に向けたロードマップまで、私たちはモビリティ、サステナビリティ、テクノロジーを必要とする産業の未来を形作る道筋を定めています。」

40年以上にわたり、MITメディアラボは芸術、科学、エンジニアリング、デザインが交わる場において変革的な研究を開拓し、場所を問わずあらゆる人々の繁栄を実現するテクノロジーと体験を再定義してきました。こうしたダイナミックな環境に加わることで、LTTSはグローバルな顧客基盤のために、明確な目的を持ち、アジャイルかつ持続可能なエンジニアリング・イノベーションを構築するという自社の使命を強化します。

「MITメディアラボは、大胆な業界リーダーと研究者コミュニティとを結びつけることで成功を収めています」と、MITメディアラボのエグゼクティブ・ディレクターを務めるジェシカ・ローゼンウォーセル氏は述べています。「LTTSとの提携は、モビリティ、サステナビリティ、テクノロジーにおける現実世界の課題に対処するために、AI、データ、デザイン思考を活用する刺激的な機会を生み出すものです。私たちはともに可能性の限界に挑戦し、世界規模で意義のあるインパクトを引き起こすことを目指しています。」

LTTSはまた、MITメディアラボにおいて、デジタル・エンジニアリング・アワード（DEA）や諮問委員会の会合をはじめとする大規模な産業プログラムを主催します。これらのイベントは、グローバルな研究開発活動を主導するLTTSのビジネス提携先にとってのインキュベーターとして機能し、ロードマップ策定、情報交換、テクノロジーの躍進を支援します。

L&Tテクノロジー・サービシズについて

L&Tテクノロジー・サービシズ（LTTS）は、AI、デジタル、およびER&Dコンサルティングサービスのグローバルリーダーです。ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド（L&T）の上場子会社として、製品およびプロセスの開発ライフサイクルの全体にわたって、コンサルティング、設計、開発、試験のサービスを提供しています。

Purposeful. Agile. Innovation. （目的を持ち、素早く、革新的）」。これこそが、私たちがモビリティ、サステナビリティ、テクノロジーの各分野で成長を推進する原動力です。当社の顧客基盤には、フォーチュン500企業69社および産業製品、医療機器、輸送、通信・ハイテク、プロセス産業の分野における主要なER&D企業57社が含まれています。本社をインドに置く当社は、2025年6月30日時点で、世界23か所のデザインセンター、30か所のグローバル営業拠点、105か所のイノベーション・ラボにおいて、2万3,600人を超える従業員を擁しています。

詳細については、 https://www.LTTS.com/ をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

