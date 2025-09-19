SMBCグループとジェフリーズ、グローバルな戦略的アライアンスを大幅拡大

ニューヨーク&東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（NYSE：JEF、以下「ジェフリーズ」）と、三井住友フィナンシャル・グループ（NYSE：SMFG、以下「SMFG」）、三井住友銀行（以下「SMBC」）、SMBC日興証券（以下「SMBC日興」）（総称して「SMBCグループ」）は、グローバルな戦略的アライアンスを大幅に拡大することを発表しました。

SMBCグループとジェフリーズは、将来の法人・投資銀行業務におけるビジネス機会で協業するため、2021年に当初の戦略的アライアンスを締結しました。2023年には、M&Aおよび株式・債券資本市場での連携を強化するべくアライアンスを拡大し、とりわけ米国の投資適格クライアントに重点を置きました。その後、両社はアライアンスの対象地域をEMEA、カナダ、アジア、オーストラリアへ拡大するための覚書（MoU）を追加するとともに、共同カバレッジの取り組みの対象範囲を、より大手のグローバル・スポンサー、IPO準備企業、ならびに投資適格未満の事業会社顧客へと拡大します。

ジェフリーズとSMBCグループは、グローバルな戦略的アライアンスにおける次の重要なステップを発表しました。これにより、両社はそれぞれの独自の事業上の強みをさらに活用し、借入・投資・事業会社およびスポンサー顧客のグローバルなニーズに応える能力を高めることになります。これには、日本における株式およびECM（株式資本市場）事業の統合、より大規模なファイナンシャル・スポンサー向け共同カバレッジの拡大、EMEA地域においてこれらのクライアント向けシンジケート型レバレッジド・ローンの共同オリジネーション、引受および実行を行うこと、SMBCが公開市場での買い付けによりジェフリーズの持株比率を最大20%まで引き上げることに合意すること、ならびにEMEAでのレバレッジド・レンディング、米国でのIPO準備企業向け融資および資産担保証券化を含むジェフリーズの支援および協業促進のためにSMBCが約25億米ドルの新規クレジット・ファシリティを提供することが含まれます。これらはいずれも、適用される規制当局の承認の取得を条件とします。

日本株式の合弁会社

SMBCグループとジェフリーズは、日本において、ホールセール日本株のリサーチ、セールス&トレーディング、ならびにECM事業の主要業務を行う合弁会社を設立するためのMoUを締結しました。ジェフリーズおよびSMBCグループは、この合弁会社が2027年1月に顧客へのサービス提供を開始する見込みとしています。新たな合弁会社は、ジェフリーズの先進的なグローバル株式ビジネスと統合され、世界各市場にわたるインサイトとエグゼキューション（売買執行）を、機関投資家に対してシームレスかつ一貫した形で提供します。国内市場におけるSMBCおよびSMBC日興の専門性と強固なバランスシート、ならびにジェフリーズのグローバル投資家基盤でのリーディング・ポジションと先進的なトレーディング技術を生かし、SMBCグループとジェフリーズは、最終的に日本のホールセール株式およびECM分野におけるリーディング・プロバイダーとなることを目指します。

スポンサー顧客向けの共同カバレッジ

SMBCグループとジェフリーズは、EMEA地域において、より大規模なファイナンシャル・スポンサー向けの共同カバレッジを拡大し、ジェフリーズおよびSMBCグループ双方の投資銀行およびコーポレートバンキングの機能を、こうしたスポンサー顧客に提供します。

SMBC、ジェフリーズの持株比率を15%から最大20%まで引き上げ

SMBCは、公開市場でジェフリーズの普通株式を取得した上で、それらを非議決権付普通株式または非議決権付優先株式に交換し、最終的には非議決権付普通株式に強制転換される形で、ジェフリーズに対する経済的持分を最大20%まで（転換および完全希薄化ベースで）引き上げる意向を示しました。同社の議決権比率は引き続き5%未満にとどまる予定であり、本投資の増加は所要の規制当局承認の取得を条件としています。

新規および拡充されたクレジット・ファシリティ

SMBCグループは、ジェフリーズを支援し、EMEAでのレバレッジド・レンディング、米国でのIPO準備企業向け融資、資産担保証券化といったストラクチャード・ファイナンスを含む重点分野での協業を推進するため、総額約25億米ドルのクレジット・ファシリティを提供することに合意しました。今回新たに合意された約25億米ドルの大型ファイナンス・パッケージは、両社のパートナーシップ深化へのコミットメントを高めることを目的とし、これらの重点分野における両社の総合的なケイパビリティを強化し、顧客に卓越したサービスを提供できるようにします。

経営陣コメント

SMFGの取締役社長兼グループCEOである中島達氏は、次のようにコメントしました。「私たちのビジョンは、世界各地でお客さまのニーズに応える最良の資金調達およびアドバイザリー・ソリューションを提供できるよう、SMBCグループとジェフリーズの連携を図ることにあります。これまでの進捗に満足しており、本日のグローバル戦略的アライアンスの拡大を、目標達成に向けたさらなる一歩と捉えています。また、私たちの共同の潜在力の実現は、まだ始まったばかりだと信じています。」

ジェフリーズのリッチ・ハンドラー最高経営責任者（CEO）とブライアン・フリードマン社長は次のように述べました。「SMBCグループとジェフリーズは、両社のグローバル・プラットフォームを組み合わせることで、他にない強みを持っています。M&Aやその他の戦略的助言から、バランスシートおよび資本市場での資金調達、さらには日々の資本市場における調査、営業、トレーディングに至るまで、両社の総合的な能力は、世界中の顧客に卓越した価値を提供しています。」

三井住友金融グループについて

三井住友金融グループ（SMFG）は、日本に本社を置く大手金融機関の一つであり、消費者金融と法人金融のすべての業務において確固たる地位を確立しています。SMFGは、子会社および関連会社を通じて、商業銀行業務、リース業務、証券業務、クレジットカード業務、消費者金融業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。SMFGの連結総資産額は、2022年12月31日現在で264兆円です。

ジェフリーズ金融グループ株式会社について

ジェフリーズは、世界有数のグローバルな総合投資銀行・資本市場ファームです。世界各地に40以上の拠点を構え、投資家、企業、政府に対して知見と専門性を提供しています。

株式会社三井住友銀行について

SMFGの中核をなす株式会社三井住友銀行（SMBC）は、総資産ベースで世界有数の商業銀行です。日本国内はもとより、世界各地で法人向け、個人向けの広範な銀行サービスを提供しています。

SMBC日興証券について

SMBC日興証券は、あらゆる顧客層を対象に、国際的なネットワークを通じて幅広い金融商品・サービスを提供する国内有数の総合証券会社です。

追加情報および情報の取得先

本コミュニケーションは、無議決権普通株式の追加発行を認可する修正・再記載定款の株主承認（「株主承認」）に関する委任状勧誘資料と見なされる可能性があります。株主承認のための年次株主総会に関連して、ジェフリーズは、暫定版および確定版のジェフリーズの委任状説明書を含む関連資料を証券取引委員会（「SEC」）に提出する予定です。ジェフリーズの投資家および株主は、SECに提出されたすべての関連書類（入手可能となった場合のジェフリーズの委任状説明書を含む）の精読を強く推奨します。これらの書類には、提案されている修正・再記載定款に関する重要な情報が含まれているか、または含まれることになります。投資家および証券保有者は、（入手可能となった場合）SECのウェブサイトwww.sec.govまたは、ジェフリーズのLaura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022宛に請求を送付することで、無償で書類を入手できます。

勧誘参加者

SECの規則に基づき、ジェフリーズおよびその取締役、経営幹部、その他の経営陣や従業員は、株主承認に関する議決権行使勧誘における「参加者」とみなされる可能性があります。ジェフリーズの取締役および経営幹部に関する情報は、2025年2月14日にSECに提出された、同社の2025年年次株主総会に係るSchedule 14Aの委任状説明書に記載されています。当該2025年の委任状説明書に記載された数値以降に、同社の取締役または経営幹部によるジェフリーズの有価証券の保有状況に変更が生じている範囲においては、その変更は、SECに提出されたForm 3（実質的保有の初期届出書）またはForm 4（保有状況変更届出書）に反映済みであるか、反映される予定です。委任状勧誘におけるジェフリーズの参加者の、有価証券の保有その他による直接または間接の利害関係に関する追加情報（場合によっては、ジェフリーズの一般株主のものと異なることがあります）は、入手可能になり次第、株主承認に関するジェフリーズの委任状説明書に記載されます。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法（改正後）第27A条および1934年証券取引所法（改正後）第21E条のセーフハーバー規定の意味における「将来見通しに関する記述」が含まれています。将来見通しに関する記述には、当社の将来に関する記述や、歴史的事実ではない記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、通常、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「～する可能性がある」、「意図する」、「見通し」、「～する予定である」、「見積もる」、「予測する」、「計画する」、「～すべきである」、その他これらに類する語や表現によって識別され、数多くの前提、リスクおよび不確実性の影響を受け、時間の経過とともに変化します。将来見通しに関する記述には、収益、利益、事業運営、取り決めその他の結果に関する信念、目標、意図および期待が含まれる場合があり、将来の業績、計画および目標に関する記述を含むことがあります。また、当社の事業および製品の将来の開発に関する戦略（ジェフリーズおよびSMBCグループの戦略的アライアンスを含む）に関する記述も、将来見通しに関する記述に該当します。特に、将来見通しに関する記述には、SMBCグループとの協業の潜在的な利益、およびSMBCにはその義務がないものの、ジェフリーズへの株式投資を増加させるというSMBCの意向に関する記述が含まれます。将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、当社はそれらを更新する義務を負わず、その意図も有していません。さらに、将来見通しに関する記述は将来の事象に関する当社の見解を示すにすぎず、その多くは本質的に不確実であるため、実際の結果や成果は、これらの記述に示された予想結果や成果と大きく異なる可能性があります。実際の結果や成果が大きく異なる可能性のある重要な要因（「リスク要因」を含む）についての情報は、当社がSECに提出する報告書に記載されています。将来見通しに関する記述を読む際には、必ず当社がSECに提出する報告書と併せて理解・解釈してください。過去の実績は将来の結果を示唆するものではない場合があります。投資の種類によって、リスクの程度は異なります。したがって、特定の投資または投資戦略の将来のパフォーマンスが収益を生む、または示された水準と同等の成果をもたらすと想定すべきではありません。

