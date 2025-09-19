-

L&T Technology Services sluit zich aan bij het MIT Media Lab om samen te werken aan AI-geleide innovaties

Met toegang tot onderzoek van wereldklasse en baanbrekende mogelijkheden voor probleemoplossing zal LTTS next-generation technologieën verkennen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en technologie

EDISON, N.J. & BOSTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldleider in consultancydiensten op het gebied van AI, digitale technologieën en Engineering Research & Development (ER&D), kondigt vandaag een meerjarig lidmaatschap aan met het MIT Media Lab, een van ’s werelds meest prestigieuze onderzoeksinstellingen. Als consortium-lid van het lab zal LTTS next-generation ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) verkennen. Dit bevestigt de toewijding van het bedrijf aan het stimuleren van transformatieve innovaties op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en technologie.

Onder de overeenkomst zal LTTS actief de discussie aangaan en informatie uitwisselen met het unieke multidisciplinaire ecosysteem van het Media Lab, dat onderzoekers, vernieuwers en leiders uit de sector samenbrengt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Ltd

NSI:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contact voor de media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

More News From L&T Technology Services Ltd

Samenvatting: L&T Technology Services, SiMa.ai werken samen voor productinnovatie in mobiliteit, gezondheidszorg, industriële automatisering en robotica

BENGALURU, India & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), wereldleider op het gebied van AI, digitale en ER&D-adviesdiensten, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met SiMa.ai uit Silicon Valley, een toonaangevend bedrijf op het gebied van fysieke AI. Deze samenwerking is gericht op het transformeren van industrieën door middel van geavanceerde AI-gedreven oplossingen op het gebied van mobiliteit, gezondheidszorg, i...

Samenvatting: L&T Technology Services lanceert PLxAI, een eigen GenAI framework om de ontwikkeling van producten te versnellen

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) kondigt de lancering aan van PLxAI, het eigen framework van het bedrijf gebaseerd op GenAI om de PDLC (Product Development Life Cycle) te versnellen voor haar wereldwijde klanten actief in mobiliteit, duurzaamheid en technologie. Het framework, ontwikkeld door PDLC-kmo's met zeer ruime ervaring, maakt gebruik van een combinatie van Generatieve AI & Conventionele AI om een one-stop shop voor te stellen om...

Samenvatting: L&T Technology Services krijgt een software-engineering engagement van ~ $60 miljoen toegekend van een Tier-I telecomleverancier in de V.S.

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider in engineering- en technologieservices, maakte vandaag een belangrijke mijlpaal bekend in haar Tech-segment met het ondertekenen van een meerjarig akkoord voor ~$60 miljoen met een vooraanstaande leverancier van draadloze telecommunicatieservices, gevestigd in de Verenigde Staten. Via dit strategische akkoord zal LTTS geavanceerde oplossingen voor de ontwikkeling van netwer...
Back to Newsroom