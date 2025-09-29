Grande successo tra i tifosi: Balchem sottolinea l'importanza della vitamina K2 all'inizio della stagione di calcio femminile del FC Bayern

MONTVALE, N. J.--(BUSINESS WIRE)--Balchem, leader globale di ingredienti per la nutrizione e la salute umana, nonché partner ufficiale della squadra di calcio femminile FC Bayern (FCB), ha lanciato la sua prima iniziativa diretta al consumatore, dimostrando ai fan del FCB l'importanza della vitamina K2. La società ha promosso il suo marchio K2VITAL™ con un espositore alla Allianz Arena di Monaco, durante la partita di apertura della Bundesliga (la serie A di calcio tedesca) del 6 settembre. Questa iniziativa fa parte dell'ultima strategia di marketing di Balchem, che mira a sensibilizzare i consumatori sui vantaggi della vitamina K2 per la salute, chiudendo il divario tra i mercati B2B e B2C.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.