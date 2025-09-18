IQM en Scientek Corporation tekenen wederverkoopovereenkomst om Quantum Computing in Taiwan te stimuleren

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers en Scientek Corporation, een in Taiwan gevestigde wederverkoper van wetenschappelijke instrumenten en andere hoogtechnologische producten, hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van een strategische wederverkoopovereenkomst om de commercialisering van kwantumcomputers te versnellen.

De overeenkomst volgt op de installatie van IQM Spark, de eerste full-stack supergeleidende kwantumcomputer bij het Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI). Op basis van de reseller-overeenkomst zal Scientek de lokale kwantumcomputers van IQM en cloudoplossingen verkopen en promoten, afgestemd op de veranderende behoeften van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

