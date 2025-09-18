-

IQM en Scientek Corporation tekenen wederverkoopovereenkomst om Quantum Computing in Taiwan te stimuleren

Bedrijven willen de groei van het lokale kwantumecosysteem stimuleren en de toepassing ervan bevorderen

original IQM and Scientek Corporation sign reseller agreement

IQM and Scientek Corporation sign reseller agreement

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers en Scientek Corporation, een in Taiwan gevestigde wederverkoper van wetenschappelijke instrumenten en andere hoogtechnologische producten, hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van een strategische wederverkoopovereenkomst om de commercialisering van kwantumcomputers te versnellen.

De overeenkomst volgt op de installatie van IQM Spark, de eerste full-stack supergeleidende kwantumcomputer bij het Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI). Op basis van de reseller-overeenkomst zal Scientek de lokale kwantumcomputers van IQM en cloudoplossingen verkopen en promoten, afgestemd op de veranderende behoeften van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media
E-mail: press@meetiqm.com
Mobiel: +358504790845
www.meetiqm.com

sales@scientek-co.com
+886-3-5590909
www.scientek-co.com

Industry:

IQM Quantum Computers

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact voor de media
E-mail: press@meetiqm.com
Mobiel: +358504790845
www.meetiqm.com

sales@scientek-co.com
+886-3-5590909
www.scientek-co.com

More News From IQM Quantum Computers

Samenvatting: IQM Quantum Computers haalt meer dan $ 300 miljoen op in een Serie B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Ten Eleven Ventures met sterke steun van Tesi

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in full-stack supergeleidende quantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 320 miljoen (€ 275 miljoen) aan durfkapitaal heeft opgehaald, waarmee de totale tot nu toe opgehaalde financiering op $ 600 miljoen komt. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....

Samenvatting: IQM integreert quantumcomputer in HPC-systemen van Oak Ridge National Laboratory

TENNESSEE, VS & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) van het Amerikaanse ministerie van Energie heeft vandaag aangekondigd dat het IQM Radiance heeft geselecteerd als de allereerste on-premises quantumcomputer die zal worden geïntegreerd in high-performance computing (HPC)-systemen bij ORNL. De IQM Radiance 20-qubit quantumcomputer is gebaseerd op supergeleidende technologie en is gericht op het versnellen van de ontwikkeling van hybride quantum-klassieke to...

Samenvatting: IQM en TOYO Corporation ondertekenen een distributieovereenkomst om de toepassing van kwantum in Japan te bevorderen

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in full-stack supergeleidende kwantumcomputers, en TOYO Corporation hebben een distributieovereenkomst ondertekend om de toepassing van kwantumcomputing voor de Japanse markt te versnellen. In het kader van deze overeenkomst zal Toyo, een vooraanstaand bedrijf in meettechnologie dat technologische innovatie in Japan promoot, IQM Spark, een 5-qubit systeem, en IQM Radiance, gaande van 20-qubit tot 150-qubit on-premises supe...
Back to Newsroom