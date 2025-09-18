-

IQM e Scientek Corporation firmano un accordo di rivendita per potenziare il calcolo quantistico a Taiwan

Le aziende mirano a potenziare la crescita e a promuovere l'adozione dell'ecosistema quantistico locale

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers e Scientek Corporation, un rivenditore di strumenti scientifici e di altri prodotti ad alta tecnologia con sede a Taiwan, oggi ha annunciato la firma di un accordo strategico di rivendita per accelerare la commercializzazione del calcolo quantistico.

L'accordo segue l'installazione di IQM Spark, il primo computer quantistico superconduttore full-stack al Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI). L'accordo di rivendita prevede la vendita e la promozione da parte di Scientek dei computer quantistici e delle soluzioni cloud di IQM in sede che rispondono alle esigenze in costante evoluzione di università, istituti di ricerca e imprese.

