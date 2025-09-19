-

L&T Technology Services se une al MIT Media Lab para colaborar en innovaciones basadas en IA

Con acceso a una investigación de categoría internacional y a oportunidades innovadoras para resolver problemas, LTTS explorará tecnologías de última generación en los ámbitos de movilidad, sostenibilidad y tecnología.

EDISON, Nueva Jersey, y BOSTON, Massachussets--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios de consultoría de IA, digital y I+D de ingeniería, acaba de anunciar un acuerdo de adhesión plurianual con el MIT Media Lab, una de las instituciones de investigación más prestigiosas a nivel mundial. Como miembro del consorcio Lab, LTTS pretende explorar los avances de próxima generación en inteligencia artificial (IA), subrayando así su compromiso de impulsar la innovación transformadora en los campos de la movilidad, la sostenibilidad y la tecnología.

Como parte del acuerdo, LTTS participará en debates activos y en el intercambio de información con el ecosistema interdisciplinar único del Media Lab, que reúne a investigadores, innovadores y líderes del sector.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Ltd

NSI:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contacto para los medios:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

More News From L&T Technology Services Ltd

Resumen: L&T Technology Services y SiMa.ai colaboran para la innovación de productos en movilidad, salud, automatización industrial y robótica

BENGALURÚ, India, y SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, digital y ER&D, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con SiMa.ai, empresa de Silicon Valley líder en IA física. El objetivo de esta colaboración es transformar los sectores mediante soluciones punteras basadas en IA en los ámbitos de la movilidad, la sanidad, la automatización industrial y la robótica. Esta a...

Resumen: L&T Technology Services lanza PLxAI, un marco de IA Generativa propio para acelerar el desarrollo de productos

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), acaba de anunciar el lanzamiento de PLxAI, el marco basado en IA Generativa propia de la empresa para acelerar el ciclo de vida de desarrollo de productos para sus clientes globales en los sectores de movilidad, la sostenibilidad y la tecnología. Desarrollado por PYMES con una vasta experiencia en PDLC, el marco combina la IA Generativa con la IA Convencional para presentar un entorno único para desarrollar...

Resumen: El éxito de L&T Technology Services ~ Contrato de ingeniería de software por valor de 60 millones de dólares con un proveedor de telecomunicaciones de primer nivel de EE. UU.

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de ingeniería y tecnología, ha anunciado hoy un hito importante en su segmento tecnológico con la firma de un acuerdo de varios años por valor de aproximadamente 60 millones de dólares con un destacado proveedor de servicios de telecomunicaciones inalámbricas con sede en Estados Unidos. Esta asociación estratégica permitirá a LTTS ofrecer soluciones avanzadas de desa...
Back to Newsroom