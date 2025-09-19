L&T Technology Services se une al MIT Media Lab para colaborar en innovaciones basadas en IA

EDISON, Nueva Jersey, y BOSTON, Massachussets--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios de consultoría de IA, digital y I+D de ingeniería, acaba de anunciar un acuerdo de adhesión plurianual con el MIT Media Lab, una de las instituciones de investigación más prestigiosas a nivel mundial. Como miembro del consorcio Lab, LTTS pretende explorar los avances de próxima generación en inteligencia artificial (IA), subrayando así su compromiso de impulsar la innovación transformadora en los campos de la movilidad, la sostenibilidad y la tecnología.

Como parte del acuerdo, LTTS participará en debates activos y en el intercambio de información con el ecosistema interdisciplinar único del Media Lab, que reúne a investigadores, innovadores y líderes del sector.

