Anstoß für Vitamin K2: Balchem begeistert Fans beim Saisonauftakt der Fußballerinnen des FC Bayern

MONTVALE, New Jersey, USA--(BUSINESS WIRE)--Balchem, ein weltweit führender Hersteller von Spezialinhaltsstoffen für die Ernährung und Gesundheit – und offizieller Partner der Frauenfußballmannschaft des FC Bayern (FCB) – hat seine erste Direct-to-Consumer-Initiative gestartet, um die FCBW-Fans über die Vorteile von Vitamin K2 aufzuklären. Anlässlich des Eröffnungsspiels der Bundesliga am 6. September stellte das Unternehmen seinen Vitamin K2 Markenrohstoff K2VITAL™ an einem Aktionsstand in der Allianz Arena in München vor. Diese Initiative ist Teil der neuen Marketingstrategie von Balchem, die das Bewusstsein von Verbraucherinnen und Verbrauchern für die gesundheitlichen Vorteile von Vitamin K2 schärfen und die Lücke zwischen B2B- und B2C-Märkten schließen soll.

K2-Vitamine kommen mit Co-Branding auf den Markt

Das Saisoneröffnungsspiel – mit 57.762 Zuschauern ein neuer deutscher Rekord - war eine einzigartige Plattform für Balchem, um Fußballfans für K2VITAL™ zu begeistern. Das patentierte Nahrungsergänzungsmittel enthält in der Regel 99,7 % all-trans K2 MK-7. Bei dem Fansfest vor dem Fußballspiel waren Balchem Experten auf dem Stand für die Fans verfügbar um über die gesundheitlichen Vorteile von Vitamin K2 zu informieren und über Qualität von Markenrohstoffen aufzuklären. Dazu gab es ein digitales Quiz und ein Cornhole-Spiel, bei dem man FCB Frauen-Fanartikel gewinnen konnte. Hervorgehoben wurde am Stand auch eine eigens eingerichtete K2VITAL™-Aktionsseite, auf der Fans einen Rabattcode erhielten und die Möglichkeit hatten, die Natural Elements® Produktpalette des Co-Branding Partners Natsana mittels eines speziellen Promotion Pakets kennenzulernen.

„Durch die Partnerschaft mit den Frauen des FC Bayern München wollten wir die Verbraucherinnen und Verbraucher über Vitamin K2 aufklären und die hohen Qualitätsstandards unseres Produkts K2VITAL™ in den Vordergrund stellen. Das Team der FC Bayern Frauen erwies sich für uns als perfekter Partner. Mit über einer Milliarde Fans weltweit sind die Spielerinnen hervorragende Botschafterinnen für Gesundheit“, kommentiert Dominik Mattern, Vice President Science, Business Development and Marketing, Balchem Human Nutrition and Health. „Jetzt machen wir den nächsten Schritt, indem wir unsere Kommunikation direkt an Konsumenten starten und den Wert unserer Markeninhaltsstoffe als Differenzierungsmerkmal positionieren. Wir sind erfreut, diese erste Aktion gemeinsam mit unserem Partner Natsana zu gestalten und so eine beiderseitige Wachstumschance zu schaffen.“

„Der Frauensport gewinnt an Popularität – insbesondere der Frauenfußball – und erobert eine rasant wachsende weltweite Fangemeinde. Die Kooperation von Balchem mit dem FC Bayern München bot uns die perfekte Gelegenheit, einem breiten interessierten Publikum unsere Co-Branding-Produkte vorzustellen“, resümiert Mattern. „Ein bewährter Markenrohstoff wie K2VITAL™ stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auch durch Co-Branding eine Navigationshilfe im Markt. Dies zeigt, wie Partnerschaften zwischen Herstellern und Marken zu greifbaren Geschäftsergebnissen führen können.“

Weitere Informationen zu Balchem und seiner Marke K2VITAL™ finden Sie unter: https://balchem.com/hnh/mn/.

Hinweise für Redakteure:

Über Balchem Corporation

Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vermarktet Spezialinhaltsstoffe, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen weltweit verbessern. Das Unternehmen liefert modernste Lösungen und Produkte von hoher Qualität für eine Vielzahl von Branchen weltweit. Das Unternehmen umfasst drei Geschäftsbereiche: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health und Specialty Products. Der Geschäftsbereich Human Nutrition and Health bietet kundenspezifische Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Getränke sowie wichtige Nährstoffe für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel-, Nahrungsergänzungsmittel- und Pharmaindustrie. Der Geschäftsbereich Animal Nutrition and Health produziert und vertreibt Produkte für verschiedene Tiergesundheitsmärkte. Über Specialty Products stellt Balchem speziell verpackte Chemikalien für den Einsatz im Gesundheitswesen und anderen Branchen bereit und versorgt den Markt für Mikronährstoffe in der Landwirtschaft mit chelatierten Mineralien.

Über K2VITAL™

K2VITAL™ ist patentrechtlich geschützt und besteht in der Regel zu 99,7 % aus all-trans K2 MK-7. All-trans-MK-7 ist identisch mit dem natürlich vorkommenden K2-Molekül und die biologisch aktive Form von Vitamin K2 – einem fettlöslichen lebenswichtigen Vitamin, das den Kalziumstoffwechsel unterstützt. Vitamin K2 aktiviert Vitamin-K-abhängige Proteine, die dabei helfen, in den Knochen einzulagern. K2VITAL™ bietet eine herausragende Qualität und Stabilität und maximiert die Vorteile von Vitamin K2.

