SMBC Group与Jefferies大幅扩展全球战略联盟

纽约和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”)与Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”)、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)和SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”)（以下统称“SMBC Group”）今日宣布，双方将大幅扩展全球战略联盟。

SMBC Group与Jefferies最初于2021年达成战略联盟，旨在就未来企业和投行业务机会展开合作。2023年，双方扩展联盟范围，强化在并购、股权和债务资本市场的合作，重点服务美国投资级客户。随后，SMBC Group和Jefferies签署备忘录，将联盟扩展至EMEA地区、加拿大、亚洲和澳大利亚，并将联合覆盖计划的范围扩大至更大型的全球赞助商、IPO前公司和次级投资级企业客户。

今日，Jefferies与SMBC Group宣布其全球战略联盟的下一阶段重要举措，将进一步利用双方独特的业务优势，提升满足借款、投资、企业和赞助商客户全球需求的能力。具体包括：整合日本股票和ECM业务；扩大对大型赞助商的联合覆盖，并在EMEA地区为这些客户联合发起、承销和执行银团杠杆贷款；SMBC同意在公开市场将其对Jefferies的股权增持至最高20%；SMBC向Jefferies提供约25亿美元新信贷额度，以支持Jefferies业务并促进合作，包括EMEA杠杆贷款、美国IPO前贷款和资产支持的证券化（需获得相关监管批准）。

日本股票合资公司

SMBC Group与Jefferies已签署备忘录，计划在日本成立合资公司，开展日本批发股票研究、销售和交易以及股票资本市场业务的主要业务。Jefferies和SMBC Group预计合资公司将于2027年1月起为客户提供服务。新合资公司将与Jefferies领先的全球股票业务整合，为机构投资者提供无缝且一致的全球跨市场洞察与执行服务。凭借SMBC和SMBC Nikko在日本本土市场的专业知识与资产负债表实力，以及Jefferies在全球投资者中的领先地位与先进交易技术，SMBC Group和Jefferies的目标是最终成为日本批发股票和股票资本市场的领先服务提供商。

联合赞助商覆盖

SMBC Group和Jefferies将扩大对大型赞助商的联合覆盖，向EMEA地区的大型赞助商客户提供Jefferies和SMBC Group的投行与企业金融服务能力。

SMBC对Jefferies持股比例从15%增至最高20%

SMBC计划通过在公开市场购买股份，随后将这些普通股换为无表决权普通股或将被强制转换为无表决权普通股的无表决权优先股，将其对Jefferies的经济持股比例提升至最高20%（按转换后和全面摊薄基准计算）。SMBC对Jefferies的投票权持股比例将继续低于5%。增持计划需获得相关监管批准。

新增和增强信贷额度

SMBC Group同意提供总计约25亿美元信贷额度，以支持Jefferies并推进重点领域合作，包括EMEA杠杆贷款、美国IPO前贷款和资产支持的证券化等结构性金融业务。这一约25亿美元新商定的重大融资方案旨在强化双方深化合作的承诺，提升在上述重点领域的综合能力，并使我们能够为客户提供卓越服务。

领导层评论

SMFG总裁兼集团首席执行官Toru Nakashima评论道：“我们的愿景是整合SMBC Group与Jefferies的资源，为客户提供最佳融资与咨询解决方案，以满足其全球需求。我们对迄今取得的进展感到满意，视今日全球战略联盟的扩展为实现目标的又一重要步骤，并相信我们在释放联合潜力方面仍大有可为。”

Jefferies首席执行官Rich Handler与总裁Brian Friedman表示：“SMBC Group与Jefferies的联合全球平台实力独一无二。从并购和其他战略咨询，到资产负债表和资本市场融资，再到日常资本市场的研究、销售和交易，我们的综合能力为全球客户提供了卓越价值。”

关于Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是总部位于日本的最大金融机构之一，涉足所有消费者和企业银行业务。SMFG通过子公司和附属公司提供多种金融服务，包括商业银行、租赁、证券、信用卡、消费金融等服务。截至2022年12月31日，SMFG的总资产达264万亿日元。

关于Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是全球领先的全服务型投行与资本市场公司。我们在全球拥有40多个办事处，为投资者、企业和政府提供洞察与专业知识。

关于Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商业银行子公司，也是全球总资产规模最大的银行之一，在日本和全球范围内提供广泛的企业与消费者银行服务。

关于SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本领先的全方位证券公司之一，覆盖各类型客户群体，通过其国际网络提供广泛的金融产品和服务。

